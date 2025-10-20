ILA: A Frosty Glide: Magisches Winter Wunderland öffnet sich

ILA: A Frosty Glide, ein Erkundungs-Abenteuer-Plattformspiel vom Indie-Entwickler Magic Rain Studios und Publisher First Break Labs, ist ab sofort auf Steam, im Epic Games Store, für Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PlayStation 5 erhältlich.

Ila ist ein neugierige und freundlicher Hexenlehrling, der sich auf das Abenteuer ihres Lebens begibt.

Coco, eine kleine, liebevolle schwarze Katze, war die letzte Verbindung, die Ila zu ihrer Mutter hatte. Von dem Moment an, als Ilas Mutter ihr das winzige Kätzchen mit dem dunklen Fell in die Arme legte, wusste Ila, dass dieses zerbrechliche kleine Fellknäuel nicht nur ein Haustier war – es war ihre Verantwortung, ihre Begleiterin und ihre treueste Freundin.

Doch in einer schicksalhaften Nacht verschwand Coco. Nach Cocos Verschwinden begann Ila Träume zu haben, die ihr Einblicke in eine unbekannte Insel gewährten, auf der Coco, zerbrechlich und scheinbar verloren in der Kälte, sie zu einem Abenteuer ruft, dem sie sich nicht entziehen kann. Mit ihrem treuen Skateboard-Besen macht sich Ila auf, diese geheimnisvolle Insel zu erkunden und ihre verlorene Begleiterin Coco zu finden.

In ILA: A Frosty Glide gelangen die Spieler auf eine märchenhafte Insel mit schneebedeckten Bergen und gemütlicher skandinavischer Atmosphäre. Taucht ein in diese bezaubernde kleine offene Welt als ILA, eine temperamentvolle junge Hexenlehrling, die sich mit Entschlossenheit und ihrem treuen Skateboard-Besen auf ein spannendes Abenteuer begibt, um ihre verlorene Katze Coco zu finden.

Verwandelt eure Reise in ein Abenteuer des Lernens und Überwindens, während ihr Plattformrätsel löst, die der Schwerkraft trotzen, und Wertgegenstände sammelt, um ILAs Aussehen und Fähigkeiten zu verbessern. All dies, während ihr dem wunderschönen Original-Soundtrack lauscht.

Entwickler Magic Rain Studios über den Launch: „Es war ein langer Weg, um unsere Träume zu verwirklichen und ILA: A Frosty Glide Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten haben, von unseren Kickstarter-Unterstützern über unseren Publisher First Break Labs bis hin zu den Entwicklern und der Community, die sich während der gesamten Entwicklung für ILA eingesetzt haben. Wir freuen uns sehr, dass endlich der Tag gekommen ist, an dem ILA: A Frosty Glide in die Hände der Spieler gelangt. Viel Spaß!“

Features:

Gleitet durch die Luft – Wer braucht schon einen Besen, wenn man einen Skatebroom hat? Schwebt durch verschneite Berge und verzauberte Wälder, spürt den Wind, während ihr atemberaubende Landschaften durchquert. Meistert und verbessert die Magie eures Skatebroom, um höher und weiter zu fliegen.

Entdeckt geheime Orte – Erkundet die kleine offene Welt von ILA in eurem eigenen Tempo und entspannt euch. Findet versteckte Winkel, entdeckt Schätze und löst Geheimnisse, während ihr auf eurem Skatebroom fliegt. Jede Entdeckung belohnt euch mit wertvollen Gegenständen und tieferem Wissen, was eure magische Reise bereichert.

Hexenhafte Anpassung – Sammelt besondere Gegenstände und Münzen, um ILAs Outfit mit stilvollen Hüten, Umhängen und Skatebrooms zu personalisieren und euren einzigartigen Stil widerzuspiegeln. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr Zugang zu neuen Skatebesen-Upgrades, um ILAs Flugfähigkeiten zu verbessern.

Fesselnder Soundtrack – Spürt die Magie und genießt den fesselnden Original-Soundtrack von Joaquim Scandurra (Sku), der sich mit euch aufbaut und wächst, während ihr euch dem Gipfel nähert.