ILL: Dieser Survival-Horror ist richtig krank

Team Clout und Mundfish Powerhouse haben auf dem Summer Game Fest einen neuen Trailer für den realistischen Action-Survival-Horror ILL vorgestellt, in dem die schnittige Grafik und die grotesken Gegner des Spiels präsentiert werden.

ILL ist das Debütprojekt von Team Clout und der erste Titel im Rahmen der Mundfish Powerhouse-Initiative, einem neuen Entwicklungs- und Investitionszweig des Atomic Heart-Entwicklers, der aufstrebende Studios mit visionären Spielen in der Branche unterstützen und fördern will.

ILL ist ein realistisches First-Person-Action-/Horrorspiel, das in einer geheimnisvollen Forschungseinrichtung spielt und die Spieler kopfüber in eine fesselnde, atmosphärische Body-Horror-Erzählung stürzt.

Das Entwicklerteam hat mit renommierten Regisseuren zusammengearbeitet und Monster für Horrorfilme entworfen. Mit innovativen Spielmechaniken wie einem innovativen Zerstückelungssystem, binauraler Audioimplementierung und realistischer Physik ist ILL sowohl ein Liebesbrief als auch eine Weiterentwicklung des Survival-Horror-Genres.

Der Titel basiert auf der Überzeugung, dass Spiele dorthin gehen können, wo Filme nicht hinkommen: unter die Haut. Der Spieler wird nicht nur Zeuge der Angst, sondern erlebt sie. Schmerz, Grauen und Orientierungslosigkeit werden direkt in die Hand genommen, ohne dass es ein Entrinnen gibt – anders als in Filmen, in denen die Charaktere den Spieler durch den Terror führen.

In einer riesigen Forschungsfestung ist etwas Unheimliches erwacht. Diese mysteriöse Quelle des Bösen und die schrecklichen Aberrationen, die sie hervorgebracht hat, stehen dem Protagonisten im Weg, um zu retten, was ihm am wichtigsten ist. Entfesselt eure Überlebensinstinkte, denn ILL lässt euch jede Sekunde des Überlebenskampfes spüren.

ILL ist der erste Titel, der von Mundfish Powerhouse veröffentlicht wird, dem neuen Business-Label der Entwickler von 2023’s Smash-Hit Atomic Heart.

Mundfish Powerhouse wurde mit dem Ziel gegründet, ehrgeizige Entwickler bei der Verwirklichung ihrer kreativen Visionen zu unterstützen, und ist mehr als nur ein Verlagsimprint: Es ist ein multifunktionales Kreativlabel, das denjenigen, die sich in der Branche erst noch etablieren müssen, Beratung, finanzielle Unterstützung und andere Ressourcen bietet.

Max Verehin, Game Director von ILL und CEO von Team Clout, teilte mit: „An alle, die von Anfang an von ILL begeistert waren – vielen Dank. Eure Leidenschaft und Geduld haben uns alles bedeutet.“ „Wir möchten uns auch bei Mundfish Powerhouse für ihre unermüdliche Unterstützung bedanken. Jeder unabhängige Entwickler weiß, wie schwierig es ist, eine Vision zum Leben zu erwecken, und die Anleitung und die Infrastruktur, die Powerhouse zur Verfügung gestellt hat, haben entscheidend dazu beigetragen, einen nachhaltigen Weg für ILL zu finden.“ „Wir haben einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung erreicht und freuen uns, endlich mehr mit Ihnen und der breiteren Gaming-Community teilen zu können. Dies ist erst der Anfang, also bleiben Sie dran, es wird noch viel mehr kommen.“ Robert Bagratuni, CEO von Mundfish, fügte zu dieser Zusammenarbeit hinzu: „Mundfish Powerhouse ist stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Team Clout bei ihrem kommenden Titel ILL bekannt zu geben. Powerhouse wurde gegründet, um mutige, visionäre Entwickler zu unterstützen, indem wir dort, wo es am wichtigsten ist, sinnvolle Hilfe leisten.“ „Wir haben uns verpflichtet, Künstler mit mutigen, grenzüberschreitenden und kompromisslosen kreativen Visionen zu unterstützen – und wir glauben, dass ILL ein eindrucksvolles Beispiel für diesen Geist ist.“

Features

Ein realistisches und erschreckendes Erlebnis

Das Spiel taucht den Spieler in eine düstere Welt mit einer unheimlichen und atmosphärischen Erzählung, in der man jede Minute mit den Nerven am Ende ist. ILL fordert selbst die erfahrensten Fans des Genres mit seinem verstörend realistischen Schrecken heraus.

Intensiver Körper-Horror & blutiges Audio

ILL sprengt mit seinem blutigen Realismus die Grenzen des Genres: Groteske Monster können verstümmelt und erbarmungslos zerfetzt werden. Zerfetztes Fleisch, freiliegende Knochen, ausgeweidete Körper – all das wird einen noch nie dagewesenen Eindruck hinterlassen und bis ins Mark schockieren. Das binaurale Audiosystem verstärkt die emotionale Wirkung und lässt die Qualen in jedem Schrei spüren.

Dynamisches Feindverhalten und realistische Physik

Die Feinde sind unberechenbar, und die realistische Physik des Spiels macht die Umgebung zu mehr als nur einem Hintergrund – sie wird zu einem aktiven Teil des Spiels, auch beim Lösen von Rätseln. Eure Aktionen können das Verhalten der Monster beeinflussen und unerwartete Reaktionen hervorrufen – von impulsiven Interaktionen mit der Umgebung bis hin zu beunruhigend menschenähnlichen Reflexen.

Taktisches Waffen- und Ressourcenmanagement

Spürt das Gewicht eurer Waffe in euren Händen mit ausgefeilten Animationen, die ihre einzigartigen physikalischen Eigenschaften widerspiegeln. Nicht nur Präzision ist wichtig, sondern auch die Wartung eines vielfältigen Waffenarsenals: Überprüft auf Fehlfunktionen, bringt Modifikationen an und rüstet auf. Die strategische Verwaltung des Inventars ist überlebenswichtig – die Fähigkeit, einen Gegenstand herzustellen, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.

Kompetenz und Einfluss im Horror-Kino

Die Entwickler von ILL sind erfahrene Horrorexperten, deren Beiträge in gefeierten Filmen und Serien wie V/H/S/Beyond, Longlegs, IT: Welcome to Derry, Azrael und verschiedenen Horrorprojekten von Sony Pictures zu sehen sind. In ILL setzen sie ihre Erfahrungen aus der Filmindustrie ein, um einen fesselnden Survival-Horror mit cineastischem Anspruch zu schaffen.