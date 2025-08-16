ILL: Neue Listung deutet auf mögliche Ankündigung hin

9 Autor: , in News / ILL
Image: Team Clout

ILL Horror-Spiel im Microsoft Store für Xbox neu gelistet. Mögliche Ankündigung auf der Gamescom? Kommt bald das offizielle Release-Datum? Fans dürfen hoffen!

Das Horror-Spiel ILL sorgt aktuell für Aufsehen: Es wurde offiziell neu im Microsoft Store für Xbox gelistet.

Das deutet stark darauf hin, dass eine baldige Veröffentlichung bevorsteht – und Fans dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf eine große Enthüllung auf der Gamescom 2025 machen, die vom 20. bis 24. August in Köln stattfindet.

ILL ist ein fotorealistisches First-Person-Horror-Survival-Spiel mit intensiver Atmosphäre, Body-Horror und dynamischem Gegnerverhalten.

Die Entwickler haben bereits an bekannten Horrorprojekten wie Longlegs, Until Dawn und It: Welcome to Derry mitgewirkt und versprechen ein verstörendes Erlebnis mit realistischer Physik, taktischem Ressourcenmanagement und binauralem Sounddesign.

Obwohl ILL in der offiziellen Ausstellerliste der Gamescom 2025 noch nicht explizit genannt wird, ist Microsoft mit zahlreichen Titeln vertreten – darunter auch viele Neuheiten. Die Listung im Xbox Store kurz vor Messebeginn legt nahe, dass eine Präsentation oder sogar ein Release-Datum auf der Gamescom enthüllt werden könnte.

  1. NXG 0neShot 64570 XP Romper Stomper | 16.08.2025 - 17:20 Uhr

    Oha, das passt mir aber eigentlich garnicht in meinen zeitlichen Rahmen 😱 Ich habe noch soviel offen 🫣

  2. Senseo Mike 85755 XP Untouchable Star 3 | 16.08.2025 - 17:39 Uhr

    Boa, das Teil könnte heftig werden. So richtig bäh, schmutzig und schmatzig.
    Wenn das Trefferbild wirklich so krass dargestellt wird…. bekommen wir endlich wieder eine Killerspiel Diskussion✌🏼
    Aber ich schraube meine Erwartung mal etwas runter, ich denke gerade an Scorn.
    Da habe ich auch gedacht, das kann ja nur gut werden, war aber nicht so.

  4. ShadowTerror90 48830 XP Hooligan Bezwinger | 16.08.2025 - 18:43 Uhr

    Glaube ich eher weniger,nur weil irgendwo was neu gelistet wird hat das noch nie was bedeutet.

    Das Studio hat doch erst vor 2 Monaten gesagt das es noch einige Zeit dauern wird.

  5. Kenty 220425 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 16.08.2025 - 18:44 Uhr

    Hui, das hätte ich nicht gedacht, dass es das Spiel überhaupt auf die XBox schaffen könnte. Irgendwie hat mir das gestern schon Youtube untergejubelt und das sieht ja wirklich heftig aus was da so abgeht. Bin gespannt.

  7. Bratenbengel 18615 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.08.2025 - 19:01 Uhr

    Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange 😁
    Eines meiner am meist erwarteten Games.

  8. RS85 77440 XP Tastenakrobat Level 3 | 16.08.2025 - 19:02 Uhr

    Das wäre sehr geil😁wenn es auf der Gamescom angekündigt wird und evtl. noch dieses oder anfang nächstes Jahr released wird👌weil auf das Survival-Horror-Game von Ill freue ich mich schon ganz besonders und hab ich so richtig bock drauf🎮😎👍.

