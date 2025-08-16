ILL: Neue Listung deutet auf mögliche Ankündigung hin

ILL Horror-Spiel im Microsoft Store für Xbox neu gelistet. Mögliche Ankündigung auf der Gamescom? Kommt bald das offizielle Release-Datum? Fans dürfen hoffen!

Das Horror-Spiel ILL sorgt aktuell für Aufsehen: Es wurde offiziell neu im Microsoft Store für Xbox gelistet.

Das deutet stark darauf hin, dass eine baldige Veröffentlichung bevorsteht – und Fans dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf eine große Enthüllung auf der Gamescom 2025 machen, die vom 20. bis 24. August in Köln stattfindet.

ILL ist ein fotorealistisches First-Person-Horror-Survival-Spiel mit intensiver Atmosphäre, Body-Horror und dynamischem Gegnerverhalten.

Die Entwickler haben bereits an bekannten Horrorprojekten wie Longlegs, Until Dawn und It: Welcome to Derry mitgewirkt und versprechen ein verstörendes Erlebnis mit realistischer Physik, taktischem Ressourcenmanagement und binauralem Sounddesign.

Obwohl ILL in der offiziellen Ausstellerliste der Gamescom 2025 noch nicht explizit genannt wird, ist Microsoft mit zahlreichen Titeln vertreten – darunter auch viele Neuheiten. Die Listung im Xbox Store kurz vor Messebeginn legt nahe, dass eine Präsentation oder sogar ein Release-Datum auf der Gamescom enthüllt werden könnte.