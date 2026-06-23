ILL: So schwierig wird es wirklich – Entwickler brechen mit klassischen Horror-Regeln

Das kommende Survival-Horror-Spiel ILL will Spieler bewusst nicht in eine extreme Frustspirale zwingen, obwohl das Spiel optisch und atmosphärisch extrem brutal wirkt. Das haben die Entwickler von Team Clout in einem aktuellen Interview klargestellt.

Statt Spieler entweder als übermächtigen Action-Helden durch Gegnerhorden zu schicken oder sie mit übertriebener Schwierigkeit zu bestrafen, verfolgt ILL einen Mittelweg. Ziel ist es, Spannung und Überlebensdruck zu erzeugen, ohne die Kontrolle über das Spielgefühl zu verlieren.

Im Interview betonen die Entwickler, dass ILL kein klassischer Power-Fantasy-Shooter sein soll. Gleichzeitig soll das Spiel aber auch nicht in unnötig harte Difficulty-Spikes abrutschen. Der Fokus liegt klar auf einem kontrollierten Survival-Erlebnis.

Ein zentrales Element ist dabei das Ressourcen-Management. Munition und Materialien sollen knapp sein, während improvisierte Nahkampfwaffen – etwa Rohre oder improvisierte Werkzeuge – mit der Zeit verschleißen und brechen können. Dadurch entsteht ein permanentes Gefühl von Unsicherheit, ohne dass Spieler willkürlich bestraft werden.

Die Entwickler beschreiben den Ansatz als Balance zwischen Survival-Horror und Action. Spieler sollen sich ständig gefährdet fühlen, aber dennoch in der Lage bleiben, Situationen mit Planung und Taktik zu bewältigen.

Gerade in Verbindung mit der extremen Gewalt und den verstörenden Körper- und Mutationsdarstellungen soll so ein Spielgefühl entstehen, das nicht überfordernd, sondern bewusst angespannt wirkt.

Ob dieser Ansatz im finalen Spiel aufgeht, bleibt abzuwarten – klar ist jedoch schon jetzt, dass ILL versucht, klassische Genre-Grenzen im Horrorbereich neu auszubalancieren.