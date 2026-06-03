ILL: Story-Trailer und Release-Fenster für 2027

Nach längerer Funkstille hat sich ILL im Rahmen der State of Play mit einem neuen Story-Trailer zurückgemeldet. Gleichzeitig bestätigten Team Clout und Mundfish Powerhouse die Veröffentlichung des Survival-Horror-Spiels für das Jahr 2027.
Der neue Trailer liefert den bislang umfangreichsten Einblick in das Projekt und stellt erstmals weitere Charaktere, neue Schauplätze sowie zusätzliche Monstertypen vor. Darüber hinaus werden das brutale Kampfsystem, physikbasierte Interaktionen und das fortschrittliche Verstümmelungssystem ausführlicher präsentiert.
Die Handlung spielt in einer gewaltigen Forschungseinrichtung, in der sich eine mysteriöse Katastrophe ereignet hat. Nachdem sich groteske Aberrationen im gesamten Komplex ausbreiten, kämpft der Protagonist ums Überleben und versucht gleichzeitig die Ursache der Ereignisse aufzudecken.
Laut den Entwicklern soll ILL auf knappe Ressourcen, taktische Kämpfe und kompromisslosen Survival-Horror setzen. Munition wird nur begrenzt verfügbar sein, weshalb Spieler regelmäßig auf improvisierte Nahkampfwaffen und Objekte aus der Umgebung zurückgreifen müssen.
Das Team hebt zudem den filmischen Anspruch des Projekts hervor. Mehrere Entwickler waren zuvor an Horror-Produktionen wie Until Dawn, IT: Welcome to Derry, Longlegs oder verschiedenen Projekten von Sony Pictures beteiligt. Diese Erfahrung soll sich insbesondere in der Inszenierung, den visuellen Effekten und der Atmosphäre des Spiels widerspiegeln.
ILL erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
HAMMER!
Das ist genau mein Ding. Wird vorbestellt.
Muss man bestimmt über Österreich bestellen 😀
Sieht echt abnormal krass aus.
Ähm ja, freue mich drauf zu zuschauen.
Aber selber spielen… ne ne lass mal 🫣.
Die Messlatte für Gore wird wohl neu definiert, das ist echt krass !
Oh man, ich habe jetzt schon Angst😂😂😂
Könnte meinen Über-Horror-Spielen Dead Space, Alien Isolation, Resident Evil 7: Biohazard und A Quiet Place Road: Ahead echt Konkurrenz machen. Ich bin gespannt und werde es mir holen.
Ist mir zu heftig, sieht aber schon crazy gut aus und wird bestimmt vielen Freude bereiten, meins ist das absolut nicht.
„Freude“, naja, das bezweifle ich😂😂😂
Day1
War noch nie Fan von diesem „Osteuropa/Russen touch“ in Videospielen. Von daher nichts für mich. Allen Interessierten aber viel Spaß
Darf bezweifelt werden ob es davon ne UNCUT USK 18 Version geben wird.
Sieht mal richtig Fett aus.
Wenn die Tests stimmen, wirds bestellt.
Ich bleib dabei. Ist einfach nur ILL das Game 😂 Aber geil gemacht.👍🏻
Völlig egal in welcher Edition das Spiel erscheinen wird, es wird gekauft 💪🏻
Möchte wetten das sich einige Studios an dem Spiel messen werden/wollen. Definitiv wird ILL neue Maßstäbe in Sachen Horror setzen.
Das sieht sehr vielversprechend aus, werde ich weiterhin beobachten 👌.