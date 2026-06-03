ILL: Story-Trailer und Release-Fenster für 2027

Nach längerer Funkstille hat sich ILL im Rahmen der State of Play mit einem neuen Story-Trailer zurückgemeldet. Gleichzeitig bestätigten Team Clout und Mundfish Powerhouse die Veröffentlichung des Survival-Horror-Spiels für das Jahr 2027.

Der neue Trailer liefert den bislang umfangreichsten Einblick in das Projekt und stellt erstmals weitere Charaktere, neue Schauplätze sowie zusätzliche Monstertypen vor. Darüber hinaus werden das brutale Kampfsystem, physikbasierte Interaktionen und das fortschrittliche Verstümmelungssystem ausführlicher präsentiert.

Die Handlung spielt in einer gewaltigen Forschungseinrichtung, in der sich eine mysteriöse Katastrophe ereignet hat. Nachdem sich groteske Aberrationen im gesamten Komplex ausbreiten, kämpft der Protagonist ums Überleben und versucht gleichzeitig die Ursache der Ereignisse aufzudecken.

Laut den Entwicklern soll ILL auf knappe Ressourcen, taktische Kämpfe und kompromisslosen Survival-Horror setzen. Munition wird nur begrenzt verfügbar sein, weshalb Spieler regelmäßig auf improvisierte Nahkampfwaffen und Objekte aus der Umgebung zurückgreifen müssen.

Das Team hebt zudem den filmischen Anspruch des Projekts hervor. Mehrere Entwickler waren zuvor an Horror-Produktionen wie Until Dawn, IT: Welcome to Derry, Longlegs oder verschiedenen Projekten von Sony Pictures beteiligt. Diese Erfahrung soll sich insbesondere in der Inszenierung, den visuellen Effekten und der Atmosphäre des Spiels widerspiegeln.

ILL erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.