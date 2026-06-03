ILL: Story-Trailer und Release-Fenster für 2027

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Image: Team Clout

Survival-Horror-Spiel ILL meldet sich mit neuem Story-Trailer zurück.

Nach längerer Funkstille hat sich ILL im Rahmen der State of Play mit einem neuen Story-Trailer zurückgemeldet. Gleichzeitig bestätigten Team Clout und Mundfish Powerhouse die Veröffentlichung des Survival-Horror-Spiels für das Jahr 2027.

Der neue Trailer liefert den bislang umfangreichsten Einblick in das Projekt und stellt erstmals weitere Charaktere, neue Schauplätze sowie zusätzliche Monstertypen vor. Darüber hinaus werden das brutale Kampfsystem, physikbasierte Interaktionen und das fortschrittliche Verstümmelungssystem ausführlicher präsentiert.

Die Handlung spielt in einer gewaltigen Forschungseinrichtung, in der sich eine mysteriöse Katastrophe ereignet hat. Nachdem sich groteske Aberrationen im gesamten Komplex ausbreiten, kämpft der Protagonist ums Überleben und versucht gleichzeitig die Ursache der Ereignisse aufzudecken.

Laut den Entwicklern soll ILL auf knappe Ressourcen, taktische Kämpfe und kompromisslosen Survival-Horror setzen. Munition wird nur begrenzt verfügbar sein, weshalb Spieler regelmäßig auf improvisierte Nahkampfwaffen und Objekte aus der Umgebung zurückgreifen müssen.

Das Team hebt zudem den filmischen Anspruch des Projekts hervor. Mehrere Entwickler waren zuvor an Horror-Produktionen wie Until Dawn, IT: Welcome to Derry, Longlegs oder verschiedenen Projekten von Sony Pictures beteiligt. Diese Erfahrung soll sich insbesondere in der Inszenierung, den visuellen Effekten und der Atmosphäre des Spiels widerspiegeln.

ILL erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

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14 Kommentare Added

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  2. Robilein 1276170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 03.06.2026 - 10:22 Uhr

    Oh man, ich habe jetzt schon Angst😂😂😂

    Könnte meinen Über-Horror-Spielen Dead Space, Alien Isolation, Resident Evil 7: Biohazard und A Quiet Place Road: Ahead echt Konkurrenz machen. Ich bin gespannt und werde es mir holen.

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  3. Teddofryo 121675 XP Man-at-Arms Bronze | 03.06.2026 - 10:32 Uhr

    Ist mir zu heftig, sieht aber schon crazy gut aus und wird bestimmt vielen Freude bereiten, meins ist das absolut nicht.

    0
  5. EndlessTech 7480 XP Beginner Level 3 | 03.06.2026 - 10:38 Uhr

    War noch nie Fan von diesem „Osteuropa/Russen touch“ in Videospielen. Von daher nichts für mich. Allen Interessierten aber viel Spaß

    0
  6. xootoo 25970 XP Nasenbohrer Level 3 | 03.06.2026 - 10:43 Uhr

    Darf bezweifelt werden ob es davon ne UNCUT USK 18 Version geben wird.

    2
  7. Drakeline6 220115 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.06.2026 - 10:52 Uhr

    Sieht mal richtig Fett aus.
    Wenn die Tests stimmen, wirds bestellt.

    0
  8. Truelies82 23700 XP Nasenbohrer Level 2 | 03.06.2026 - 10:52 Uhr

    Ich bleib dabei. Ist einfach nur ILL das Game 😂 Aber geil gemacht.👍🏻

    0
  9. NEPHii 1500 XP Beginner Level 1 | 03.06.2026 - 10:55 Uhr

    Völlig egal in welcher Edition das Spiel erscheinen wird, es wird gekauft 💪🏻

    Möchte wetten das sich einige Studios an dem Spiel messen werden/wollen. Definitiv wird ILL neue Maßstäbe in Sachen Horror setzen.

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