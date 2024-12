Illfonic: Indie-Entwicklerstudio gibt Entlassungen bekannt

Indie-Entwickler Illfonic ist das nächste Entwicklerstudio, das sich von Teilen seiner Belegschaft trennen muss. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ist nicht bekannt. In einer Nachricht auf X heißt es seitens CEO und Mitbegründer Charles Brungardt wie folgt:

„Heute mussten wir die harte Realität akzeptieren, dass der Zustand der Branche uns hier bei IllFonic getroffen hat.“ „Schweren Herzens mussten wir heute Einschnitte in unseren Teams vornehmen, da wir uns auf eine neue Strategie einstellen mussten.“ „Es gibt viele Talente in dieser Gruppe, und wenn Sie oder Ihr Team Personal suchen, melden Sie sich bitte, damit die Leute mit offenen Stellen in Verbindung gebracht werden können.“

Das 2007 gegründete Illfonic ist unter anderem für die Entwicklung von Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds, Ghostbusters: Spirits Unleashed und Killer Klowns from Outer Space: The Game bekannt.

Als Unterstützungsstudio kann man Entwicklungsbeteiligungen an den Spielen Armored Warfare, Crysis 3, Evolve, Sonic Boom: Rise of Lyric und Star Citizen vorweisen.

Die Webseite videogameslayoffs.com schätzt die Anzahl der im Jahr 2024 entlassenen Beschäftigten innerhalb der Spieleindustrie auf rund 14.000.