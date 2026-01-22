I’m in Love With Your Dead Grandmother: Entschuldigt bitte – aber was passiert hier?

„I’m in Love with Your Dead Grandmother“: Xbox‑Trailer veröffentlicht – und wir wissen auch nicht, was hier passiert!

Es gibt Trailer, die machen neugierig. Es gibt Trailer, die machen sprachlos. Und dann gibt es „I’m in Love with Your Dead Grandmother“, ein neues Videospiel, bei dem selbst wir nicht genau wissen, worüber wir hier eigentlich berichten.

Der offizielle Xbox‑Music‑Trailer ist jedenfalls erschienen – und er ist… nun ja… ein Erlebnis.

Worum geht’s? Keine Ahnung – aber es ist Kunst. Aus einem unbekannten Grund.

Die Prämisse klingt wie ein Fiebertraum, den man nach zu viel Energy‑Drink und zu wenig Schlaf hat.

Im Trailer stellt sich Noah, 28, vor – ein Mann, der noch nie ein Date hatte und nun einen Life‑Coach sucht, um die „harten Entscheidungen“ seines Alltags zu meistern.

Wie das mit einer „toten Großmutter“ zusammenhängt? Offen gestanden: Wir wissen es nicht. Der Trailer gibt keine Antworten. Nur Fragen. Viele Fragen.

Solltet ihr euch den Trailer ansehen? Ja! Oder besser: nein! Oder vielleicht? Wir übernehmen keine Verantwortung.