Immortals: Fenyx Rising: Den Göttern beistehen und sie befreien

Die Götter stecken in Schwierigkeiten und Fenyx muss sich erheben, um sie vor dem Tyrannischem Typhoon zu retten.

Was passiert, wenn die Götter plötzlich verschwinden und das reine Böse die Oberhand hat? Typhoon hat die Götter gefangen genommen und bringt Terror über das Land.

Als Fenyx muss man sich nun den gewaltigen Monstern der griechischen Mythologie stellen. Ihr könnt Fenyx zu Beginn in einem Charakter Editor nach eurem Geschmack anpassen. Später könnt ihr noch die Flügel, mit tollen Skins verändern und auch bei nicht gefallen euren Charakter komplett ummodeln.

Bewaffnet geht ihr mit einem schweren und einem leichten Angriff gegen die Monster vor, für den Fernkampf habt ihr einen Bogen, später könnt ihr mit mächtigen Spezialangriffen ordentlich austeilen.

Man kann Immortals: Fenyx Rising als Zelda meets Assassins Creed beschreiben.

Der Story ist leicht zu folgen, Schnellreise Punkte sind schnell erreichbar und wenn ihr mal euer Hirnschmalz anschmeißen wollt dann springt in die Gruben des Tartaros und löst knifflige Rätsel. Lasst euch vom sanft-sarkastischem Humor von Zeus durch die Geschichte führen und knüppelt euch durch die Horden des Bösen.

Schaut mal ins Video rein, was im New Game Plus Modus gespielt wurde und lasst euch berieseln von feinster Action. Immortals: Fenyx Rising ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo erhältlich.

