Immortals: Fenyx Rising: Spin-Off mit polynesischen Kultur Hawaiis in Arbeit laut Gerücht

Ubisoft arbeitet angeblich an einem Spin-Off von Immortals: Fenyx Rising mit polynesischer Kultur Hawaiis als Setting anstatt an einem Nachfolger.

Immortals: Fenyx Rising entpuppte sich für Ubisoft als erfolgreiche neue Marke. Sowohl bei Spielern als auch Kritikern.

Über erste Gerüchte zu einem Nachfolger des Open-World-Actionspiels hatten wir im April berichtet.

Doch vielleicht arbeitet Ubisoft gar nicht direkt an einem Nachfolger.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Insider Jeff Grubb in seinem Podcast verriet, soll der Entwickler eher an einem Spin-Off der gleichen Art arbeiten als an einem direkten Nachfolger.

Entwickelt wird das Spiel den Angaben zufolge unter dem Namen „Oxygen“. Es basiert auf der polynesischen Kultur Hawaiis und lässt euch in die männliche oder weibliche Rolle eines Helden schlüpfen.

Wie Grubb weiter erläutert, soll Project Oxygen noch immer visuell stilisiert sein, wobei Ubisoft aber weniger eine Kopie von Zelda: Breath of the Wild anstrebt. Die Rede ist eher von einem visuellen Reboot.

Die Entwicklung befinde sich in einer frühen Phase der Vorproduktion. Das Spiel könnte vielleicht 2025 erscheinen.