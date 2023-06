Immortals of Aveum: Jak legt kolossalen Auftritt hin

Autor:, in / Immortals of Aveum

Seht dabei zu, wie Jak einen kolossalen Auftritt im Gameplay-Trailer zu Immortals of Aveum hinlegt und einen riesigen Automaten erklimmt.

Jak, Devyn und Zendara besteigen im brandneuen Gameplay-Trailer zu Immortals of Aveum einen Colossal.

Der riesige, laufende Automat kann ein ganzes Bataillon von Kampfmagiern transportieren und wird dabei helfen, den bösen Sandrakk zur Strecke zu bringen.

Immortals of Aveum ist ein magischer Einzelspieler-Ego-Shooter, in dem Spieler die Rolle von Jak übernehmen. Der Unsterbliche kann alle drei Farben der Magie einsetzen und kämpft um die Rettung der Reiche.

Immortals of Aveum erscheint am 20. Juli 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam bzw. Epic Games Store.