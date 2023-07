Immortals of Aveum: Legendärer Storyschreiber arbeitet am Spiel

Autor:, in / Immortals of Aveum

Der heiß erwartet Magie-Shooter, Immortals of Aveum, erhält seine Geschichte vom Storyschreiber Michael Kirkbride, welcher bereits an The Elder Scrolls mitschrieb.

Die Ascendant Studios zeigten auf ihrem Panel auf der San Diego Comic Con nicht nur einen neuen Trailer, sondern plauderten ebenso ein wenig aus dem Nähkästchen.

Die Kalifornier gaben bekannt, dass die intensive Story ihres Spiels, von Michael Kirkbride geschrieben und betreut wird. Kirkbride arbeite in der Vergangenheit an so einigen großen Geschichten. Bereits innerhalb der Elder-Scrolls-Rollenspiele hatte er die Möglichkeit, sich an den Storys von Morrowind und Oblivion zu beteiligen. Für Telltale war der Storyschreiber in Telltales The Walking Dead unterwegs, die Geschichte aus Batman: Enemy Within betreute er auch.

Auf ihrem Panel verrieten die Entwickler, dass Michael sehr früh dem Projekt beigetreten ist, um „die Welt von Aveum, ihre Charaktere, Königreiche und Dialoge zu gestalten, um ihre erzählerische Grundlage zum Leben zu erwecken.“

Doch nicht nur zu der Produktion gibt es Neuigkeiten, sondern ebenso der Geschichte in Immortals of Aveum. Einige neue Details kamen ans Licht. So ist Jak ein sogenannter „Unvorhergesehener“, der ohne jegliche Begabung für Magie auf die Welt kam. Kirkan findet Jak und nimmt ihn als Schützling an, um ihm so als Mentor zu helfen und im Immerkrieg zu helfen.

Der Bösewicht Sandrakk ist für den Storyschreiber etwas Besonderes.

Kirkbride sagt dazu: „Er hat einen sehr guten Grund, seine Angriffe auf Lucium verstärkt zu haben, und je mehr man ihn kennenlernt, desto mehr fragt man sich vielleicht, wie viel von seiner Motivation gerechtfertigt ist.“

Den neuen Trailer des Spiels von der San Diego Comic Con findet ihr natürlich hier: