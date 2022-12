Immortals of Aveum: Magischer Singleplayer-Shooter angekündigt

Autor:, in / Immortals of Aveum

Electronic Arts und Ascendant Studios kündigen magischen Singleplayer-Shooter Immortals of Aveum an

Electronic Arts kündigt eine Partnerschaft mit Ascendant Studios an. Das EA Originals Label und das unabhängige Entwicklerstudio, bestehend aus erfahrenen, preisgekrönten Mitgliedern und Gewinnern mehrerer BAFTA und Game of the Year-Awards, veröffentlichen gemeinsam den Debüt-Titel des Studios: Immortals of Aveum.

Immortals of Aveum ist ein innovativer, magischer Singleplayer-Shooter in der Ego-Perspektive, der ein packendes, kinoreifes Kampagnenerlebnis bietet. Der Spieltitel ist in einem neuen Fantasy-Universum angesiedelt, das von Magie erfüllt und von Konflikten geprägt ist – und am Rande der Vergessenheit steht. Immortals of Aveum wird 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

„Ich war Creative Director für vier große Spiele in Folge – das erste Dead Space und drei Call of Duty-Titel – und hatte die fantastische Möglichkeit, mein eigenes Studio zu gründen und ein unglaubliches Team aufzubauen, mit dem ich Tag für Tag zusammenarbeiten kann“, erklärt Bret Robbins, CEO und Game Director von Ascendant Studios. „Ich habe Ascendant Studios gegründet, um neue und spektakuläre Spiele zu entwickeln. Hier sind wir nun, vier Jahre später, und kurz davor, unser erstes Spiel fertigzustellen. Was als verrückte Idee begann, hat sich zu einem ebenso wahnwitzigen wie spannenden AAA-Spiel entwickelt. Ich habe mich für EA als Publishing-Partner entschieden, weil wir uns sicher sind, dass EA uns helfen wird, Immortals of Aveum einem größtmöglichen Publikum näherzubringen. Es freut mich sehr, dass EA uns mit Fachwissen und Ressourcen unterstützt, und ich kann es kaum erwarten, bis alle spielen können!“

Studiogründer Bret Robbins war jahrelang als Director für einige der beliebtesten Spiele der Branche tätig und begann 2018, ein leidenschaftliches und erfahrenes Team von Geschichtenerzähler:innen aufzubauen, um sein Konzept eines magischen Shooters zu verwirklichen. Das Team von Ascendant sitzt in San Rafael, Kalifornien, und besteht aus branchenführenden Talenten, die preisgekrönte und erfolgreiche Projekte wie Dead Space, Call of Duty, Halo, BioShock und mehr geleitet haben. Gemeinsam gestalten sie die Zukunft der Entwicklung von hochkarätigen AAA-Spielen neu und sprengen die klassischen Erwartungen an einen Ego-Shooter.

„Es ist unglaublich, wie viele talentierte Köpfe Bret und sein Team bei Ascendant Studios zusammengebracht haben. Sie bilden das perfekte Team, um ein ehrgeiziges Projekt wie dieses zum Leben zu erwecken“, erklärt Jeff Gamon, General Manager von EA Partners. „Jedes Teammitglied verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz durch die Entwicklung kinoreifer Action- und Ego-Shooter-Spiele des letzten Jahrzehnts. Immortals of Aveum ist das Produkt aus den enormen kollektiven Erfahrungen und dem großartigen Engagement von Ascendant sowie deren innovativer und kreativer Vision. EA Partners ist begeistert und stolz darauf, mit Ascendant zusammenzuarbeiten, um diese epische, actiongeladene, neue IP auf den Markt zu bringen – ein Titel, den Spieler:innen so schnell nicht vergessen werden.“

EA Originals bietet unerzählten Geschichten, ungehörten Stimmen und unbekannten Welten die Chance, entdeckt zu werden. Das Label arbeitet mit mehreren neuen Studios an innovativen Projekten, die 2023 veröffentlicht werden – darunter Immortals of Aveum von Ascendant Studios und WILD HEARTS von KOEI TECMO.

Darüber hinaus arbeitet EA Originals mit Silver Rain Games, einem neuen Studio des Schauspielers Abubakar Salim, an einem unangekündigten Projekt.