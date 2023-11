Immortals of Aveum: Unreal Engine 5 Grafik in der Analyse

Autor:, in / Immortals of Aveum

Ein neues Video beleuchtet die Grafik und die Effekte, die durch den Einsatz der Unreal Engine 5 in Immortals of Aveum möglich sind.

Digital Foundry hat in einem neuen Video die Funktionen der Unreal Engine 5 in Immortals of Aveum analysiert.

Im Video werden Niagara Particle Effects, Lumen Global Illumination und Reflexionen, Nanite Microgeometry sowie Virtual Shadow Maps anhand von Beispielen genauer unter die Lupe genommen und erklärt.

Diese Woche erhielt das Spiel mit dem Echollektor-Update die bisher umfangreichste Erweiterung: Endgame-Inhalte, Neues Spiel + und der neue Schwierigkeitsgrad Großmagnus wurden hinzugefügt. Einen risikolosen Blick auf den Titel bietet die kostenlose Demo zu Immortals of Aveum, die ihr in den digitalen Stores der PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie auf PC via Steam beziehen könnt.

