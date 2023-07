Immortals of Aveum: Weitere Cinematics und Details aus San Diego

Autor:, in / Immortals of Aveum

Schaut euch weitere Cinematic-Videos zu Immortals of Aveum an und erfahrt Details zum Spiel von der Comic Con.

Gleich drei Cinematic-Videos wurden im Rahmen der Comic Con in San Diego zu Immortals of Aveum gezeigt. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir sie allesamt mit Details für euch aufgelistet.

Im offiziellen „Comic-Con Cinematic“ geht der Kampf gegen Sandrakk weiter. Jak (Darren Barnet) kehrt mit dem Stein der Bindung zurück, einem mächtigen Artefakt, das er eigentlich zerstören und nicht behalten sollte. Er glaubt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat und muss nun Kirkan (Gina Torres), die Anführerin der Unsterblichen, überzeugen.

Im „Everwar Cinematic“ hat Kirkan gerade Jak entdeckt, nachdem dieser unerwartet seine Magie manifestiert hat. Da er sein ganzes Leben lang nur in den Slums einer einzigen Stadt gelebt hat, weiß er nur sehr wenig über die Welt um ihn herum oder wie Magie funktioniert. Dies ist der Moment, in dem Jak und ihr als Spieler zum ersten Mal die magische und einzigartige Welt von Aveum kennenlernen und einen Einblick in ihre Geschichte erhalten.

In der „Meeting Zendara Cinematic“ stellt Devyn Jak der furchtlosen Zendara vor, und sie macht ihre Abneigung gegen Jak sofort deutlich. Hier erlebt ihr zum ersten Mal, wie die großen Persönlichkeiten unserer Charaktere miteinander interagieren und aufeinanderprallen, während sie ihre gemeinsame Reise antreten, um Sandrakk aufzuhalten und den Everwar zu beenden.

Für diejenigen, die nicht persönlich an der Comic-Con teilnehmen konnten, hat Ascendant auch eine spezielle Episode seines Podcasts veröffentlicht: „Imagining an Unconventional Fantasy World in Immortals of Aveum“. Darin erzählt Bret Robbins, Game Director und CEO von Ascendant Studios, wie er und Hauptautor Michael Kirkbride sich die Welt und die Geschichte von Immortals of Aveum vorgestellt haben. Bret gibt Einblicke in die Charakterentwicklung, die Geschichte des Everwar, warum sie sich entschieden haben, die Fantasiewelt von Aveum in modernen Dialogen zu verankern, und wie wichtig es ist, einen ernsten Ton mit Humor in der Erzählung zu verbinden.

Zu guter Letzt solltet ihr auf keinen Fall eine ausführliche Frage- und Antwortrunde mit dem leitenden Autor Michael Kirkbride über die Entwicklung der tiefgründigen Geschichte, die das Rückgrat von Immortals of Aveum bildet, verpassen.