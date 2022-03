Imp of the Sun: 2D-Action-Hüpfer veröffentlicht

Autor:, in / Imp of the Sun

Imp of the Sun ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar.

Spieler dürfen endlich ihr inneres Feuer entfachen und sich der ewigen Sonnenfinsternis entgegenstellen, denn Imp of the Sun ist ab sofort erhältlich. Der 2D-Action-Hüpfer ist für Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store verfügbar.

Der Launch Trailer zu Imp of the Sun ist hier zu sehen:

Imp of the Sun von Entwickler Sunwolf Entertainment und Publisher Fireshine Games (ehemals Sold Out Games) ist ein non-linearer 2D-Action-Platformer, der in einer liebevoll von Hand gezeichneten und durch peruanische Kultur inspirierten Welt angesiedelt ist.

Spieler erkunden die vier Ecken des Reiches als Nin, einem Kobold, der aus dem letzten Funken der Sonne erschaffen wurde. Ihm wird die schwere Bürde auferlegt, die Kraft der Sonne wiederherzustellen und so die Welt vor der drohenden Finsternis zu bewahren.

Von den hellen Gipfeln der Anden bis hin zum dichten Dschungel des Amazonas, erkunden Spieler das Reich der Sonne und stellen ihr Geschick unter Beweis. Das Gameplay ist auf höchste Präzision, flüssige Bewegungen und rasante, Kombo-basierte Kämpfe ausgelegt.

Durch das Entdecken und Erlernen neuer Fähigkeiten, können Spieler die vier Hüter in beliebiger Reihenfolge herausfordern. Imp of the Sun wird dabei untermalt von einem eindringlichen peruanischen Soundtrack und einem eindrucksvollen Grafikstil.

Features:

Der ewigen Finsternis ein Ende setzen – Vor Jahrhunderten von den Vier Hütern gestohlen und in den entlegensten Winkeln des Reiches versteckt, kann das Leben ohne die Kraft der Sonne nicht fortbestehen. Mit ihrem letzten Funken erschafft die Sonne Nin und schickt ihn auf ein Abenteuer, um das Licht zurückzubringen und das Gleichgewicht im Reich wiederherzustellen.

Das Schüren des inneren Feuers – Als Geschöpf der Sonne kann Nin ihre Macht nutzen. Das Gameplay in Imp of the Sun verlangt höchste Präzision, denn es ist auf flüssige Bewegungen und Kombo-basierte Kämpfe ausgelegt. Durch das Entdecken und Erlernen neuer Fähigkeiten erhält Nin die Stärke, um es mit den vier Hütern aufzunehmen.

Eine atemberaubende, von Peru inspirierte Welt, wartet darauf, entdeckt zu werden – Erforsche die vier Ecken des Reiches, von den hellen Gipfeln der Anden und dem dichten Dschungel des Amazonas bis hin zu trockenen, glühend heißen Wüsten und den finsteren Tiefen der Unterwelt. Jedes Land und jede Kreatur wurden liebevoll von Hand gezeichnet und detailreich gestaltet, um die vergangenen Zivilisationen Perus zu ehren.

Erforschen, Sammeln und Lernen – Die Urahnen hielten ihre Geschichte in Form von Artefakten fest, die als „Quipus“ bekannt sind. Durch das Sammeln von Quipus wird die Geschichte hinter der ewigen Sonnenfinsternis enthüllt. Zudem gibt es einzigartige versteckte Gegenstände zu finden, die auf realen Relikten der Andenkulturen basieren. Spieler können das Reich erforschen und die anspruchsvollen Bosse in beliebiger Reihenfolge herausfordern. Jeder von ihnen weist eine eigene, komplexe Mechanik und Hintergrundgeschichte auf.

Spieler, die Imp of the Sun innerhalb der ersten Woche nach Release auf Steam erwerben, bekommen den offiziellen Soundtrack zum Spiel als digitalen Download geschenkt. Auf PlayStation (PS Plus erforderlich), Xbox und Nintendo Switch erhalten Spieler innerhalb der ersten Woche nach Release einen Rabatt von 10 % auf den Kaufpreis.

„Wir freuen uns sehr, dass Spieler auf allen Plattformen heute Nin begegnen und ihr inneres Feuer entfachen können“, so Katie Clark, Senior Product Manager bei Fireshine Games. „In Imp of the Sun hat jeder die Freiheit, das Reich selbst zu erkunden und die Vier Hüter in beliebiger Reihenfolge herauszufordern. Wir hoffen, Spieler verlieben sich in diesen Ansatz – ebenso wie in die charmanten Charaktere und das abwechslungsreiche Gameplay.“