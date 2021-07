In Rays of the Light: Vorbestellung der Xbox Series X/S Version mit Rabatt

Autor:, in / In Rays of the Light

Die Xbox Series X/S Version von In Rays of the Light kann ab sofort mit 25 Prozent Rabatt vorbestellt werden.

In Rays of the Light ist eine stimmungsvolle Parabel über unseren Platz in dieser Welt, das Leben und den Tod. Erforscht ein mysteriöses Gebiet, das mit einer Vielzahl von Details gefüllt ist, die die Geschichte enthüllen. Löst Logikrätsel und studiert Nachrichten auf dem Weg zur Lösung der Rätsel.

Features:

Meditative Suche in der Ego-Perspektive

Eine metaphorische, philosophische Geschichte, die sich durch das Studium von Details und der Umgebung offenbart

Wunderschöne Grafik und melodischer Soundtrack (komponiert von Dmitry Nikolaev). Zwei Endungen

Remake des Spiels „The Light“ (2012)

Die Xbox Series X/S Version von In Rays of the Light wird am 21. Juli 2021 veröffentlicht und kann mit 25 Prozent Rabatt im Xbox Store vorbestellt werden.