In Sound Mind: Gameplay-Trailer zum Psycho-Horrorspiel

Hier gibt es einen brandneuen Gameplay-Trailer zum Psycho-Horror-Game In Sound Mind zu sehen.

Publisher Modus Games entführt Spieler im neuen Trailer des Psycho-Horror-Games In Sound Mind in die Gedankenwelt mehrerer Personen, wo sie in schaurigen Umgebungen mit knackigen Rätseln konfrontiert werden.

Der Therapeut Desmond Wales muss die Gedanken seiner Patienten durchforsten, um ihre Verbindung zueinander sowie das Geheimnis um die Geschehnisse in der Stadt Milton Haven zu ergründen. Jedoch ist dabei Vorsicht geboten, denn Desmond droht selbst zum Opfer seiner eigenen Gedanken zu werden.

In Sound Mind ist ab dem 28. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Eine Fassung für Nintendo Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.