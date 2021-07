In Sound Mind: Release-Datum und neues animiertes Musikvideo

Autor:, in / In Sound Mind

Die Schrecken von In Sound Mind warten im brandneuen animierten Musikvideo von The Living Tombstone und Mashed.

Modus Games hat heute in Kooperation mit dem Zeichentrick-Hit Mashed und der Musiksensation The Living Tombstone ein schauriges neues Musikvideo zu In Sound Mind veröffentlicht, das die Gefahren zeigt, die dort hinter jeder Ecke lauern.

Der animierte Clip ist mit dem eindringlichen Titelsong des Psychiaters Desmond Wales unterlegt, in dessen Rolle die Spieler schlüpfen.

Das Video gibt es hier:

Um den Spielern ein möglichst unvergessliches Erlebnis zu bieten, gibt Modus Games außerdem bekannt, dass In Sound Mind nun am 28. September auf PS5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird. Die Nintendo Switch-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.