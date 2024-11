INAYAH: Life after Gods: Krasse Bosskämpfe präsentiert

Exogenesis Studio hat einen brandneuen Trailer für INAYAH – Life After Gods veröffentlicht, ihr Metroidvania-Spiel, das Anfang 2025 erscheinen soll.

Entwickelt wurde das Spiel von einem Teil des Teams hinter Warhammer 40k: Rogue Trader und Pathfinder: Wrath of the Righteous. Von ehemaligen Disney- und Blizzard-Mitarbeitern wurde es künstlerisch gestaltet.

INAYAH: Life After Gods will die Spieler in eine schillernde, handgefertigte 2D-Welt eintauchen lassen, in der sie auf der Suche nach Inayahs verlorenem Stamm gegen gewaltige Bosse kämpfen.

Dieser mitreißende Trailer konfrontiert euch mit furchteinflößenden Bossen, die in mehreren Phasen besiegt werden müssen und zeigt Inayahs tödliche Combos, mit denen sie ihre Gegner gnadenlos niederstreckt! Außerdem könnt ihr sehen, wie Inayah diese Fähigkeiten einsetzt, um Hindernisse zu überwinden und die Welt zu erkunden.

In den postapokalyptischen Überresten einer hochentwickelten außerirdischen Zivilisation begibt sich die verwaiste Außenseiterin Inayah auf eine gefährliche Reise, um ihren Stamm zu finden. Geleitet vom Geist ihres verstorbenen Mentors, navigiert sie durch eine postapokalyptische Welt, knüpft neue Bande und entdeckt Geheimnisse, die das Verständnis von Familie neu definieren. Erlebt ein emotional aufgeladenes Abenteuer, bei dem jede Entscheidung Inayahs Schicksal prägt.

INAYAH wird mit einer beeindruckenden handgezeichneten Welt aufwarten, die Spieler erkunden und navigieren können. Mit den Kräften ihres Alien-Tech-Handschuhs wird Inayah nicht nur durch die Welt rennen und springen, sondern sich auch verschiedenen Kreaturen und Bossen stellen, indem sie die Handschuhe in Klingen, Fäuste oder einen Streitflegel verwandelt – jede Form mit einzigartigen Fähigkeiten und Kombos. Spieler werden ihre Charaktere durch ein RPG-ähnliches System anpassen können, um Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung zu verbessern.

Features von INAYAH – Life After Gods umfassen:

Drei einzigartige Waffenformen mit unterschiedlichen Kampf- und Bewegungseigenschaften

Vielfalt an Charakter-Builds und -Fähigkeiten

20 einzigartige Bosse mit speziellen Mechaniken

Große, handgezeichnete 2D-Welt mit vielen Biomen und Geheimnissen

Mitreißende Handlung mit mehreren Enden

Originaler Soundtrack vom Komponisten Alex Kestner, der ein Klavierstudium abgeschlossen hat und bereits für namhafte Unternehmen gearbeitet hat

Hochwertige Sprachausgabe mit Jessica Caroll, bekannt aus über 28 Serien und Spielen, darunter Baldur’s Gate 3