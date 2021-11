Ind.ustria: Parallele Dimensionen in Berlin

Im Jahr 2022 werden Xbox Series X|S-Spieler mit dem surrealen First-Person-Abenteuer Ind.ustria von Bleakmill in eine parallele Dimension eintauchen. Dieser Sci-Fi-Shooter spielt in einer unvergesslichen Welt, mit einer fesselnden Geschichte und einer eindringlichen Atmosphäre.

Als deutsche Wissenschaftlerin Nora wird ihre Forschungsstation von einer Tragödie heimgesucht und sie landet in einer parallelen Dimension, in der Stadt Hakavik. Diese verdrehte Version der Berliner-Architektur und seltsamer Robotertechnologie verbirgt ein dunkles Geheimnis. Mit begrenzten Waffen und Ressourcen sucht Nora in Hakavik nach ihrem Partner Walter und die Geschichte beginnt.