Indiana Jones and the Great Circle: Brandneues Deep Dive Video veröffentlicht

Autor:, in / Indiana Jones and the Great Circle

Zu Indiana Jones and the Great Circle wurde soeben ein brandneues Deep Dive Video veröffentlicht.

Indiana Jones and the Great Circle wurde in einem brandneuen Deep Dive Video vorgestellt. In dieser Sonderfolge des offiziellen Xbox-Podcasts erfahrt im Gespräch mit MachineGames Game Director Jerk Gustafsson und Production Director John Jennings noch mehr über Indiana Jones and the Great Circle.