Indiana Jones und der Große Kreis: Bethesda-Manager spricht von kommerziellem Erfolg

Dem LinkedIn-Profil eines leitenden Bethesda-Managers zufolge gilt Indiana Jones und der Große Kreis intern als kommerzieller Erfolg.
Der Hinweis stammt von Simeon Chirikov, Senior International Studios Business Director bei Bethesda. In seinem beruflichen Werdegang schreibt er, dass er nach dem „kommerziellen Erfolg von Indiana Jones und der Große Kreis“ sowie mehreren erfolgreich abgeschlossenen Greenlight-Prozessen zum Senior International Studios Business Director befördert wurde.
Die Formulierung legt nahe, dass das Action-Adventure die internen wirtschaftlichen Erwartungen erfüllt oder übertroffen hat. Offizielle Aussagen von Bethesda oder Microsoft zur kommerziellen Performance des Spiels liegen bislang jedoch nicht vor.
Konkrete Verkaufszahlen, Umsatzdaten oder Angaben zur Anzahl der Spieler nennt Chirikovs Profil ebenfalls nicht. Daher lässt sich aus dem Eintrag zwar ableiten, dass das Unternehmen den Titel als wirtschaftlichen Erfolg bewertet, das tatsächliche Ausmaß dieses Erfolgs bleibt jedoch offen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei Indy würde mich wirklich sehr interessieren, wie es um den Umsatz oder Verkaufszahlen oder Spielerzahlen aussieht.
Würde mich auch mal interessieren, wieviele wurden auf welcher Plattform verkauft.
Zu PC/Xbox werden keine Zahlen rausgegeben. Aber zu PS5 und Steam gibts was:
Steam: Ca. 300.000–380.000 verkaufte Kopien (Schätzungen von Alinea Analytics und Gamalytic). Umsatz auf Steam rund 17–22 Millionen US-Dollar. All-time Peak bei nur ca. 12.000 gleichzeitigen Spielern.
PS5: In den ersten Tagen nach Release (April 2025) ca. 117.000 Kopien verkauft – schneller als auf Steam/Xbox. Es wurde kurzzeitig das bestverkaufte PS5-Spiel der Woche.
Zu Switch 2 Verkaufszahlen gibts noch keine Angaben. Da erschien das Game auch erst Mitte Mai 2026.
Wie Du siehst viel zu wenig um die immensen Kosten abzudecken. So ein Titel muss über Zeit 8-12 Mio. tatsächlich verkaufte Einheiten absetzen um rentabel zu sein. Da helfen die 4 Mio. Spieler die Xbox anfangs mal mitteilte (Januar 2025) herzlich wenig, da diese rein aus den Billig-Pass Zahlen stammten.
Ach, und das willst das auf Grund deiner Schätzungen sagen können?
Mach dich nicht lächerlich. Nur Microsoft hat genaue Zahlen!
Allein, dass du hier mit irgendwelchen Schätzungen angetanzt kommst. Schätzen kann jeder was. Jede Internetseite kann das.
Alinea Analytics und Gamalytic sind seriös, weil? Weil DU das sagst?
Ja werden schon bekanntgegeben in Zukunft.
Es wurde nach Zahlen gefragt, ich habe Zahlen inkl. Quellen geliefert. Kannst Dir die Zahlen also selber anschauen anstatt mich von der Seite anzublaffen.
Hervorragendes Spiel aber ein Interesse an den Verkaufszahlen und MAUs ist definitiv da😅
Hoffe jedenfalls auf einen zweiten Teil.
Sieht aktuell eher nicht so gut aus mit der neuen Ausrichtung von XBOX.
Glaube ich auch nicht dran.
Tolles Game hab ich gerne durchgespielt 😉
Eins der besten Spiele dieser Gen. Hoffe so sehr auf einen Nachfolger, aber bitte erst nach Wolfenstein 3 😁
Scheint aber für Microsoft kein Erfolg gewesen zu sein. 😉
Leider passt die Aussage nicht den Zahlen zusammen an die wir rankommen. Leider hat sich dieses phantastische Spiel nicht gut verkauft. Mit ein Grund der Billig-Pass. Analysiert man das ganze stellt man schnell fest das die Produktionskosten bis heute nicht reingeholt werden konnten. Sicherlich haben die richtigen Verkäufe auf der Playstation und nun auch der Switch 2 die schmerzen ein wenig gelindert. Trotzdem haben die meisten es auf der Xbox und dem PC kostenlos gespielt. Selbes Problem wie Doom: The Dark Ages. Man kann nur hoffen das beide Games über Zeit irgendwann auch real den Break-Even erreichen. Bei Doom mache ich mir keine Sorgen. Da wird es sicherlich weitergehen. Die Zukunft von Indy hingegen sieht eher schlecht aus auch wenn Disney an einem Nachfolger offensichtlich Interesse hätte.
So erfolgreich kam es mir leider nicht vor vom Gefühl her, hatte aber Spaß beim Zocken.