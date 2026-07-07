Indiana Jones und der Große Kreis: Bethesda-Manager spricht von kommerziellem Erfolg

Ein LinkedIn-Profil eines Bethesda-Managers bezeichnet Indiana Jones und der Große Kreis als kommerziellen Erfolg, konkrete Verkaufszahlen wurden jedoch nicht genannt.

Dem LinkedIn-Profil eines leitenden Bethesda-Managers zufolge gilt Indiana Jones und der Große Kreis intern als kommerzieller Erfolg.

Der Hinweis stammt von Simeon Chirikov, Senior International Studios Business Director bei Bethesda. In seinem beruflichen Werdegang schreibt er, dass er nach dem „kommerziellen Erfolg von Indiana Jones und der Große Kreis“ sowie mehreren erfolgreich abgeschlossenen Greenlight-Prozessen zum Senior International Studios Business Director befördert wurde.

Die Formulierung legt nahe, dass das Action-Adventure die internen wirtschaftlichen Erwartungen erfüllt oder übertroffen hat. Offizielle Aussagen von Bethesda oder Microsoft zur kommerziellen Performance des Spiels liegen bislang jedoch nicht vor.

Konkrete Verkaufszahlen, Umsatzdaten oder Angaben zur Anzahl der Spieler nennt Chirikovs Profil ebenfalls nicht. Daher lässt sich aus dem Eintrag zwar ableiten, dass das Unternehmen den Titel als wirtschaftlichen Erfolg bewertet, das tatsächliche Ausmaß dieses Erfolgs bleibt jedoch offen.