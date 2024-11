Indiana Jones und der Große Kreis: Das größte und längste Spiel von MachineGames

Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir viel Neues über Indiana Jones und der Große Kreis erfahren. Eine Übersicht aller Meldungen sowie eine Hands-on-Preview findet ihr übrigens hier.

Die Frage nach der Spielzeit blieb bislang aber offen. Was erhalten Spieler von einem halb linearen Einzelspielertitel, für den sie den Vollpreis hinblättern?

Eine Angabe in Stunden können wir euch zwar nicht nennen, Creative Director Axel Torvenius von MachineGames sagte aber in einem Interview, dass es „das mit Abstand größte und längste Spiel ist, das MachineGames je gemacht hat.“

Eine Schätzung in Form von Spielstunden wollte man nicht abgeben. Vergleicht man es mit Wolfenstein 2: The New Colossus, wo die Spieldauer bei 15 bis 25 Stunden lag, dann dürfte das Abenteuer mit Indiana Jones vermutlich länger dauern.

Genau wissen wir es erst, wenn Indiana Jones und der Große Kreis am 9. Dezember für Xbox Series X|S, PC und dem Xbox Game Pass erscheinen wird.