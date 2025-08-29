Indiana Jones und der Große Kreis: Deep Dive zum Der Orden der Riesen

Der berühmte Archäologe setzt seinen Hut am 4. September wieder auf und geht in der Erweiterung „Der Orden der Riesen“ weiter den Spuren des Nephilim-Ordens nach.
Es erwarten euch neue Schauplätze zum Erkunden, knackige Rätsel zum Lösen und furchterregende neue Gegner stellen sich euch ebenfalls in den Weg.
Wer die Gamescom letzte Woche verpasst hat, der kann sich jetzt ein Deep Dive-Video zum DLC zu Indiana Jones und der Große Kreis anschauen. Darin sprechen die Entwickler über die Arbeit am Zusatzinhalt für das Action-Adventure und erzählen euch unter anderem, warum der DLC im Vatikan und Rom angesiedelt ist.
ich nehm an man braucht das Hauptspiel für den DLC?
Ja.
Wo liegt das DLC überhaupt preislich?
Finde meistens nur das Upgrade zur Premium-Edition und das wäre viel zu teuer in meinen Augen.
Ansonsten sehe ich bei eneba das DLC für ca 22 Euro.
Hat da jmd was handfestes?
Es gibt nur das Upgrade zu Premium, keine einzelnen Dlcs sind erhältlich.
Sah auf jeden Fall ganz cool aus, nur werde ich mit dem Dlc erstmal warten, hab noch genug andere Spiele vor mir.
Ich bin absolut kein Typ für DLCs. Ganz selten, dass ich ein Spiel dafür noch mal reinschmeiße. Der hier kommt auch wieder viel zu spät, kein Interesse mehr. Mir wäre lieber, wenn sie die Zeit und Energie in Teil 2 stecken würden.
Geht mir in den meisten Fällen auch so, ist aber auch normal das so zu sehen, weil es ja bewusst aus dem Hauptspiel rausgeschnitten wird, um die Spieler zu melken.