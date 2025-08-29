Indiana Jones und der Große Kreis: Deep Dive zum Der Orden der Riesen

Entwickler MachineGames bringt euch Indiana Jones und der Große Kreis: Der Orden der Riesen in diesem Deep Dive näher.

Der berühmte Archäologe setzt seinen Hut am 4. September wieder auf und geht in der Erweiterung „Der Orden der Riesen“ weiter den Spuren des Nephilim-Ordens nach.

Es erwarten euch neue Schauplätze zum Erkunden, knackige Rätsel zum Lösen und furchterregende neue Gegner stellen sich euch ebenfalls in den Weg.

Wer die Gamescom letzte Woche verpasst hat, der kann sich jetzt ein Deep Dive-Video zum DLC zu Indiana Jones und der Große Kreis anschauen. Darin sprechen die Entwickler über die Arbeit am Zusatzinhalt für das Action-Adventure und erzählen euch unter anderem, warum der DLC im Vatikan und Rom angesiedelt ist.