Indiana Jones und der Große Kreis: Der Orden der Riesen erscheint im September

Den Release-Termin für die Story-Erweiterung „Der Orden der Riesen“ zum Adventure Indiana Jones und der Große Kreis wird am 4. September erscheinen, wie Bethesda Softworks in einem brandneuen Trailer auf der Gamescom Opening Night Live zeigte.
Er wird für Besitzer der Premium Edition abrufbar sein oder im Einzelkauf, die den Besitz der Basisversion voraussetzt.
Am Ende des Trailers wurde zudem eine Nintendo Switch 2 Version angekündigt, die 2026 erhältlich sein wird.
Kommt der DLC jetzt auch in den Gamepass, hab das jetzt nicht so heraussehen können 🤔?
Nein, DLCs kommen nie in den XGP.
Eine Ausnahme gab es mal mit Persona 3 Reload the Answer, aber ja sonst eher nicht.
Alles klar, dann wird er eben gekauft 👍.
D1❤️
Finde es super, dass das Spiel auf die Switch 2 kommt.
Will gar nicht wissen wie das aussieht und läuft. Machine Games wollte ja unbedingt 60FPS, auch auf der Switch 2?
Ok, ich wills eigentlich schon wissen und dann herzlichst drüber lachen
Ich muss noch den letzten Abschnitt vom Hauptspiel beenden…
schaut top aus. Wie viele dlcs sind geplant?
Bin immer noch im Vatikan 🙈
Sollte es mal weiterspielen