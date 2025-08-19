Indiana Jones und der Große Kreis: Der Orden der Riesen erscheint im September

Der DLC „Der Orden der Riesen“ für Indiana Jones und der Große Kreis zeigt sich im neuen Trailer und wird im September erscheinen.

Den Release-Termin für die Story-Erweiterung „Der Orden der Riesen“ zum Adventure Indiana Jones und der Große Kreis wird am 4. September erscheinen, wie Bethesda Softworks in einem brandneuen Trailer auf der Gamescom Opening Night Live zeigte.

Er wird für Besitzer der Premium Edition abrufbar sein oder im Einzelkauf, die den Besitz der Basisversion voraussetzt.

Am Ende des Trailers wurde zudem eine Nintendo Switch 2 Version angekündigt, die 2026 erhältlich sein wird.