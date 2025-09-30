Indiana Jones und der Große Kreis: Dokumentation beleuchtet Design und Studio

Die Macher von !NoClip haben in den vergangenen Jahren viele Dokumentationen über Videospiele und die Studios gemacht, die dahinterstehen.
Auch der schwedische Entwickler MachineGames wurde schon mehrfach beleuchtet. Zuletzt etwa mit den Anfängen des Studios.
Eine neue, knapp einstündige Dokumentation widmet sich mit Indiana Jones und der Große Kreis dem aktuellen Spiel der Schmiede, die sich mit dem Design und der Entwicklung des Action-Adventures befasst.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tolles Spiel, auch der DLC hat mir gut gefallen, werd mir die Doku bei Zeiten mal anschauen, danke für den Tipp 🙂
Danke für die Info, wird bei Gelegenheit angesehen.
Ist definitiv großartig geworden.