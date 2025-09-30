Indiana Jones und der Große Kreis: Dokumentation beleuchtet Design und Studio

Schaut euch eine einstündige Dokumentation zum Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis an.

Die Macher von !NoClip haben in den vergangenen Jahren viele Dokumentationen über Videospiele und die Studios gemacht, die dahinterstehen.

Auch der schwedische Entwickler MachineGames wurde schon mehrfach beleuchtet. Zuletzt etwa mit den Anfängen des Studios.

Eine neue, knapp einstündige Dokumentation widmet sich mit Indiana Jones und der Große Kreis dem aktuellen Spiel der Schmiede, die sich mit dem Design und der Entwicklung des Action-Adventures befasst.