Indiana Jones und der Große Kreis: Dynamisch skalierte Spannung im DLC

Mit der bevorstehenden Erweiterung Der Orden der Riesen für Indiana Jones und der Große Kreis erwartet euch ein neuartiges System zur Anpassung des Schwierigkeitsgrads.
Dieses System berücksichtigt, wie weit ihr im Hauptspiel von Indiana Jones and the Great Circle bereits fortgeschritten seid. Ziel ist es, euch ein ausgewogenes Spielerlebnis zu bieten, unabhängig davon, ob ihr das Hauptspiel bereits abgeschlossen habt oder gerade erst begonnen habt.
Laut den Entwicklern Axel Torvenius und Zeke Virant via IGN wird die Schwierigkeit in The Order of Giants dynamisch skaliert. Wenn ihr bereits das Ende von Indiana Jones und der Große Kreis erreicht habt, werdet ihr mit einem entsprechend anspruchsvollen Erlebnis konfrontiert, das eure bisherigen Fortschritte und erworbenen Fähigkeiten berücksichtigt.
Gleichzeitig soll die Erweiterung auch für Spieler zugänglich bleiben, die noch nicht tief in das Hauptspiel eingestiegen sind. Ihr müsst das Hauptspiel nicht abgeschlossen haben, um Zugriff auf The Order of Giants zu erhalten.
Die Skalierung erfolgt stufenweise. Je nachdem, welche Abschnitte des Hauptspiels ihr bereits erreicht habt, wird euch eine bestimmte Schwierigkeitsstufe zugewiesen.
Wenn ihr beispielsweise den Abschnitt in Gizeh abgeschlossen habt, steigt ihr in die zweite Schwierigkeitsstufe auf. Nach dem Erreichen von Sukothai werdet ihr der dritten Stufe zugeordnet. Diese Einteilung beeinflusst unter anderem die Anzahl der Gegner, deren Verhalten sowie die Komplexität der Kämpfe.
Indiana Jones und der Große Kreis verfolgt mit Der Orden der Riesen einen Ansatz, der euch ein individuell angepasstes Spielerlebnis ermöglicht.
Die Erweiterung soll sowohl erfahrene Abenteurer als auch Neueinsteiger gleichermaßen fordern und motivieren. Dabei bleibt die Verbindung zum Hauptspiel erhalten, ohne euch zu überfordern oder zu unterfordern.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Find ich irgendwie scheiße.
Nachdem ich Indy schon zum Release durchgespielt habe und bis heute nicht mehr angerührt habe, wäre ich zum DLC quasi wieder Neueinsteiger und muss mich erstmal wieder mit allem auseinander setzen. Was ist daran falsch sich selbst den Schwierigkeitsgrad auszuwählen, das hat doch das Hauptspiel so großartig vorgemacht, das man selbst die Schwierigkeiten sogar getrennt zwischen Action und Rätsel auswählen konnte.
Hoffe sie beziehen auch die Einstellungen aus dem Hauptgame mit ein.
Das ist für mich persönlich der Hauptgrund warum ich das und auch alle anderen Spiele mit DLC Ankündigung erst spiele wenn alles veröffentlicht ist.
Hum. Das Spiel an sich war und ist richtig klasse. Ob ich nach so langer Zeit jetzt noch mal mit diesem DLC einsteige…? Ich weiß nicht.
Ich kaufe mal beides im Bundle wenns im Sale ist ^^
Werd ich direkt kaufen. Hab zwar keine Zeit wegen Gears reloaded aber dennoch. War ein großartiges Spiel
Da ich gerade genug zum Zocken habe, werde ich es mir doch nicht D1 kaufen. Erst später mal im Sale.
Als Besitzer der Premium-Edition freue ich mich natürlich schon auf den DLC.
Der Indy🤠DLC The Order of Giants wird definitiv zeitnahe von mir geholt🎮😁👌.
Interessiert mich nicht so wirklich so ein DLC
Warum nicht? Möchte es vor dem DLC sowieso nochmal spielen und dann habe ich auch die entsprechende Herausforderung. Freue mich schon drauf 🤗🤗🤗
Finde ich eine ziemlich blöde Lösung. Möchte den Schwierigkeitsgrad wie im Hauptspuel selbst festlegen können.