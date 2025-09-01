Indiana Jones und der Große Kreis: Dynamisch skalierte Spannung im DLC

Dynamisch skalierte Spannung: Indiana Jones und der Große Kreis bringt ein neues Schwierigkeitsmodell für „Der Orden der Riesen“.

Mit der bevorstehenden Erweiterung Der Orden der Riesen für Indiana Jones und der Große Kreis erwartet euch ein neuartiges System zur Anpassung des Schwierigkeitsgrads.

Dieses System berücksichtigt, wie weit ihr im Hauptspiel von Indiana Jones and the Great Circle bereits fortgeschritten seid. Ziel ist es, euch ein ausgewogenes Spielerlebnis zu bieten, unabhängig davon, ob ihr das Hauptspiel bereits abgeschlossen habt oder gerade erst begonnen habt.

Laut den Entwicklern Axel Torvenius und Zeke Virant via IGN wird die Schwierigkeit in The Order of Giants dynamisch skaliert. Wenn ihr bereits das Ende von Indiana Jones und der Große Kreis erreicht habt, werdet ihr mit einem entsprechend anspruchsvollen Erlebnis konfrontiert, das eure bisherigen Fortschritte und erworbenen Fähigkeiten berücksichtigt.

Gleichzeitig soll die Erweiterung auch für Spieler zugänglich bleiben, die noch nicht tief in das Hauptspiel eingestiegen sind. Ihr müsst das Hauptspiel nicht abgeschlossen haben, um Zugriff auf The Order of Giants zu erhalten.

Die Skalierung erfolgt stufenweise. Je nachdem, welche Abschnitte des Hauptspiels ihr bereits erreicht habt, wird euch eine bestimmte Schwierigkeitsstufe zugewiesen.

Wenn ihr beispielsweise den Abschnitt in Gizeh abgeschlossen habt, steigt ihr in die zweite Schwierigkeitsstufe auf. Nach dem Erreichen von Sukothai werdet ihr der dritten Stufe zugeordnet. Diese Einteilung beeinflusst unter anderem die Anzahl der Gegner, deren Verhalten sowie die Komplexität der Kämpfe.

Indiana Jones und der Große Kreis verfolgt mit Der Orden der Riesen einen Ansatz, der euch ein individuell angepasstes Spielerlebnis ermöglicht.

Die Erweiterung soll sowohl erfahrene Abenteurer als auch Neueinsteiger gleichermaßen fordern und motivieren. Dabei bleibt die Verbindung zum Hauptspiel erhalten, ohne euch zu überfordern oder zu unterfordern.