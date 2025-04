Indiana Jones und der Große Kreis: Entstehung in neuer Dokumentation

Capturing the Adventure: The Making of Indiana Jones and the Great Circle ist eine Dokumentation, die einen detaillierten Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Videospiels Indiana Jones und der Große Kreis bietet.

In dieser Dokumentation teilen Mitglieder des Entwicklerteams von MachineGames sowie der Cast ihre Erfahrungen und Herausforderungen während des Entwicklungsprozesses. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung von Indiana Jones durch Troy Baker, der sowohl die Stimme als auch die Bewegungen des ikonischen Charakters übernahm.

Die Dokumentation beleuchtet zudem die Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games und die Bemühungen, das Flair der 1980er-Jahre-Filme authentisch in ein interaktives Spielerlebnis zu übertragen.​