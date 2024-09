Indiana Jones und der Große Kreis: Entwickler ermutigt zu Kampf mit Peitsche statt Waffe

In Indiana Jones und der Große Kreis werden Spieler dazu ermutigt, die Peitsche knallen zu lassen, anstatt zur Waffe zu greifen.

MachineGames, eigentlich Experten für Ego-Shooter und damit für Gameplay mit Waffen, schlägt Peitsche und Verstand vor.

Das ergibt Sinn, schließlich ist Professor Jones kein Rambo. Auch in den Filmen nutzt er Köpfchen und Peitsche, um gefährlichen Situationen zu entgehen. Das hat auch MachineGames verstanden.

„Indy hat keine Superkräfte. Sehr oft merkt man, dass es für ihn nicht einfach ist, in einem Kampf zu sein. Letzten Endes ist er ein Lehrer und ein etwas ungeschickter Archäologe. Er hat einfach diese Leidenschaft, die ihn ständig in seltsame Situationen mit Feinden und Fallen bringt“, so Torvenius.

„Es würde der Figur nicht gerecht werden, wenn er ständig auf alle Feinde schießen würde, und das Team von MachineGames möchte die Gefahrenebene betonen. Wir haben versucht, das Gefühl einzufangen, dass es sehr gefährlich ist, beschossen zu werden, wenn man sich auf einen Kampf einlassen muss. Es ist auch sehr gefährlich, auf Feinde zu schießen, weil sie ein Alarmsystem haben und Verstärkung anrücken wird.“