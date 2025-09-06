Indiana Jones und der Große Kreis: Es ist Zeit für ein neues Abenteuer

Es ist Zeit für ein neues Abenteuer! Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen ist jetzt auf allen verfügbaren Plattformen erhältlich.
In diesem Story-basierten DLC begeben sich die Spieler als Indiana Jones auf eine gefährliche Reise durch die belebte Stadt Rom, um den finsteren Geheimnissen des Nephilim-Ordens auf die Spur zu kommen und dabei gefährliche Kultisten, raffinierte Rätsel und unzählige weitere Gefahren zu überwinden.
Der von MachineGames in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelte Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen-DLC spielt während der Ereignisse des Hauptspiels.
Story: Ein junger Priester schickt Indy auf die Suche nach einem mysteriösen Artefakt, die ihn mit dem finsteren Mithras-Kult, den Geheimnissen der labyrinthartigen Cloaca Maxima und dem Mythos einer gewaltigen Bestie konfrontiert. Von unheimlichen Katakomben bis hin zum geschichtsträchtigen Fluss Tiber entdecken die Spieler atemberaubende neue Schauplätze in der Stadt. Das Abenteuer wird begleitet von den Klängen eines brandneuen Soundtracks.
Der Launch-Trailer für den DLC Der Orden der Riesen ist hier zu sehen:
Spieler, die die Premium-Edition, das Premium-Upgrade, die Collector’s Edition oder das Sammler-Paket von Indiana Jones und der große Kreis für eine der aktuell verfügbaren Plattformen gekauft haben, erhalten ab heute Zugang zu den neuen Inhalten. Der DLC ist auch separat erhältlich (Basisspiel erforderlich). Das Basisspiel ist zudem im Xbox Game Pass verfügbar. Wer nur den DLC kauft und das Hauptspiel über den Xbox Game Pass abonniert hat, ist somit ebenfalls berechtigt, den DLC zu spielen.
Ja Wahnsinn, wollte gerade den Deluxe Pass kaufen. Aber ich habe den schon. Indy Wochenende wird es dann sein, freue mich schon riesig.
Bin gespannt ob der DLC qualitativ mit dem Hauptspiel mithalten kann.
Hab mir das DLC jedenfalls direkt gegönnt, da ich Bock auf eine weitere Indy-Story habe.
Hatte das Hauptspiel mal angespielt aber es ist dann irgendwie untergegangen muss ich unbedingt nachholen.
Mir macht es bisher viel Freude 🤠
Hoffentlich ist das DLC nicht zu klein, so das man in zwei Stunden durch ist.
Ca. 6 Stunden, wenn man nur das nötigste macht.
Also ich würde schätzen ich habe 4 Stunden für den DLC gebraucht und alle Erfolge und somit auch alle collectibles. Ganz so lang war es nicht aber hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ich passe erstmal, wird irgendwann mal mitgenommen.
Muss erst noch das Hauptspiel meistern
Hab das Hauptspiel nie über den Vatikan hinaus geschafft, das hin und her gerenne ging mir auch den Sack
Da bin ich weiter, bin schon in Ägypten 🙂
Aber kam immer irgendwas anderes dazwischen und liegt nicht daran das es schlecht wäre von meiner Seite aus.
Muss ich aber unbedingt mal weiterspielen.
Heute keine Zeit dafür, mal schauen wenn ich frei habe.
Ich werds im nächsten Urlaub zocken.
Das Bild oben wäre voll der coole dynamische Hintergrund. 😀