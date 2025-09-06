Indiana Jones und der Große Kreis: Es ist Zeit für ein neues Abenteuer

Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen ist jetzt weltweit erhältlich!

Es ist Zeit für ein neues Abenteuer! Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen ist jetzt auf allen verfügbaren Plattformen erhältlich.

In diesem Story-basierten DLC begeben sich die Spieler als Indiana Jones auf eine gefährliche Reise durch die belebte Stadt Rom, um den finsteren Geheimnissen des Nephilim-Ordens auf die Spur zu kommen und dabei gefährliche Kultisten, raffinierte Rätsel und unzählige weitere Gefahren zu überwinden.

Der von MachineGames in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelte Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen-DLC spielt während der Ereignisse des Hauptspiels.

Story: Ein junger Priester schickt Indy auf die Suche nach einem mysteriösen Artefakt, die ihn mit dem finsteren Mithras-Kult, den Geheimnissen der labyrinthartigen Cloaca Maxima und dem Mythos einer gewaltigen Bestie konfrontiert. Von unheimlichen Katakomben bis hin zum geschichtsträchtigen Fluss Tiber entdecken die Spieler atemberaubende neue Schauplätze in der Stadt. Das Abenteuer wird begleitet von den Klängen eines brandneuen Soundtracks.

Der Launch-Trailer für den DLC Der Orden der Riesen ist hier zu sehen:

Spieler, die die Premium-Edition, das Premium-Upgrade, die Collector’s Edition oder das Sammler-Paket von Indiana Jones und der große Kreis für eine der aktuell verfügbaren Plattformen gekauft haben, erhalten ab heute Zugang zu den neuen Inhalten. Der DLC ist auch separat erhältlich (Basisspiel erforderlich). Das Basisspiel ist zudem im Xbox Game Pass verfügbar. Wer nur den DLC kauft und das Hauptspiel über den Xbox Game Pass abonniert hat, ist somit ebenfalls berechtigt, den DLC zu spielen.