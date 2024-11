Indiana Jones und der Große Kreis: Gameplay Deep Dive heute ab 16:00 Uhr

Indiana Jones und der Große Kreis startet heute um 16:00 Uhr eine Deep Dive Premiere. Freut euch auf brandneue Eindrücke und weitere Spielszenen aus dem Abenteuer.

Wer möchte, kann sich den vorherigen Deep Dive noch einmal hier anschauen:

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X/S und PC und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich. Wir durfen das Spiel bereits in London anspielen. Alle Details findet ihr in unserer Indiana Jones und der Große Kreis-Vorschau.