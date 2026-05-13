Indiana Jones und der Große Kreis: Grafikvergleich zeigt Switch 2 gegen PS5 und Xbox Series S

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Image: Bethesda Softworks

Der neue Grafikvergleich zu Indiana Jones und der Große Kreis zeigt die Switch 2 Version im direkten Vergleich mit PS5 und Xbox Series S.

Ein neuer Grafikvergleich zu Indiana Jones und der Große Kreis stellt die Nintendo Switch 2 Version direkt neben die Fassungen für Xbox Series S und PlayStation 5.

Im Mittelpunkt steht die technische Umsetzung auf der neuen Nintendo-Konsole. Besonders auffällig ist der Einsatz von DLSS, das für eine deutlich schärfere Bilddarstellung sorgt als auf der Xbox Series S.

Insgesamt bewegt sich die visuelle Qualität der Switch 2-Version leicht unterhalb der Xbox Series S. Unterschiede zeigen sich vor allem bei der Detaildichte in der Umgebung, bei Schatteneffekten sowie bei Vegetationsanimationen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Bildrate. Während die anderen Versionen höhere Performance-Ziele anstreben, läuft Indiana Jones und der Große Kreis auf Switch 2 mit stabilen 30 FPS. Das sorgt zwar für eine konsistente Darstellung, macht sich aber besonders in der First-Person-Perspektive bemerkbar.

Trotz dieser Einschränkungen wird die Umsetzung als solide Portierung bewertet, die ein weitgehend vollständiges Spielerlebnis bietet und den Fokus klar auf Mobilität und Zugänglichkeit legt.

Zusätzlich wurde der Launch Trailer für die Switch-2-Version veröffentlicht, der das Abenteuer rund um Indiana Jones erneut in Szene setzt und die Veröffentlichung auf Nintendos neuer Hardware feiert:

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21 Kommentare Added

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  1. Saibot77 33950 XP Bobby Car Geisterfahrer | 13.05.2026 - 07:38 Uhr

    Man sieht hier deutlich was die Series S für eine Gurke ist. Augenkrebs😂

    Ein bahnbrechendes Stück Hardware.

    0
    • wussii 61630 XP Stomper | 13.05.2026 - 08:11 Uhr
      Antwort auf Saibot77

      Naja wir befinden uns im letzten Drittel der Konsolengeneration und vergleichen die Series S nun mit der neuen Switch 2 Konsole…und trotzdem ist die Series S noch in vielen Bereichen drüber.

      Hab 2022 noch eine Series S an meinen Bruder verschenkt…219€ bei Amazon – da sollte man ja schon irgendwie das Gesamtpaket bewerten 😉.

      7
    • Nibelungen86 356625 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.05.2026 - 08:58 Uhr
      Antwort auf Saibot77

      Dummes Kommentar, die Konsole ist mittlerweile 5 1/2 Jahre alt und hat vielen Menschen mit kleinem Geldbeutel das zocken von Currentgen Spielen ermöglicht, das besser als auf PS4/XOne wo noch viele unterwegs sind, oder eben als 2te Konsole.

      Lebt nun mal nicht jeder im reichen Deutschland…

      4
      • Katanameister 424280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 13.05.2026 - 09:01 Uhr
        Antwort auf Nibelungen86

        Ich finde die Series S hat ihre Berechtigung zum einen als günstige Alternative zum anderen auch als Zweitkonsole wie du bereits geschrieben hast, kann nicht verstehen wie man in der Hinsicht das schlecht reden kann…

        1
        • Saibot77 33950 XP Bobby Car Geisterfahrer | 13.05.2026 - 09:07 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Ich habe ja auch nicht geschrieben das sie keine Daseinsberechtigung hat😉. Kleiner aber feiner Unterschied.

          0
          • Katanameister 424280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 13.05.2026 - 09:16 Uhr
            Antwort auf Saibot77

            Und ich habe zusätzlich geschrieben, dass ich nicht verstehen kann wie man die Konsole so abwertet 😉.

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  3. Economic 102630 XP Elite User | 13.05.2026 - 07:49 Uhr

    Es muss eindeutig mehr Leistung her bei der herumgurkerei gurkt es einem echt an.

    0
  4. Truncothalamus 1640 XP Beginner Level 1 | 13.05.2026 - 08:04 Uhr

    Ein Gutes hat die Portierung: Performance-Optimierungen für den PC. Vielleicht gibt es ja auch bald einen Patch für die Konsolen – mehr Leistung schadet nie!

    0
  6. Katanameister 424280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 13.05.2026 - 08:43 Uhr

    Sieht generell ganz gut aus, dennoch bin ich froh es auf meiner Series X gespielt zu haben.

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  7. Nibelungen86 356625 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.05.2026 - 08:56 Uhr

    Die Switch 2 ist ein kleines Biest 😸, sie überrascht immer mehr, wenn richtig optimiert wird.

    0
  9. Ralle89 145825 XP Master-at-Arms Gold | 13.05.2026 - 09:34 Uhr

    Ja die Series S ist doch super gerade für Familien die nicht im Geld schwimmen oder mehrere Kinder haben ich finde das super das so alle in den Genuss von neuen spielen kommen Grafik hin oder her👍🏻

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  10. Hey Iceman 902955 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 13.05.2026 - 11:31 Uhr

    Sieht man das die Series S für den damaligen Preis ne super Hardware ist/wahr.

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