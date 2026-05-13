Indiana Jones und der Große Kreis: Grafikvergleich zeigt Switch 2 gegen PS5 und Xbox Series S

Ein neuer Grafikvergleich zu Indiana Jones und der Große Kreis stellt die Nintendo Switch 2 Version direkt neben die Fassungen für Xbox Series S und PlayStation 5.
Im Mittelpunkt steht die technische Umsetzung auf der neuen Nintendo-Konsole. Besonders auffällig ist der Einsatz von DLSS, das für eine deutlich schärfere Bilddarstellung sorgt als auf der Xbox Series S.
Insgesamt bewegt sich die visuelle Qualität der Switch 2-Version leicht unterhalb der Xbox Series S. Unterschiede zeigen sich vor allem bei der Detaildichte in der Umgebung, bei Schatteneffekten sowie bei Vegetationsanimationen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Bildrate. Während die anderen Versionen höhere Performance-Ziele anstreben, läuft Indiana Jones und der Große Kreis auf Switch 2 mit stabilen 30 FPS. Das sorgt zwar für eine konsistente Darstellung, macht sich aber besonders in der First-Person-Perspektive bemerkbar.
Trotz dieser Einschränkungen wird die Umsetzung als solide Portierung bewertet, die ein weitgehend vollständiges Spielerlebnis bietet und den Fokus klar auf Mobilität und Zugänglichkeit legt.
Zusätzlich wurde der Launch Trailer für die Switch-2-Version veröffentlicht, der das Abenteuer rund um Indiana Jones erneut in Szene setzt und die Veröffentlichung auf Nintendos neuer Hardware feiert:
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Man sieht hier deutlich was die Series S für eine Gurke ist. Augenkrebs😂
Ein bahnbrechendes Stück Hardware.
Naja wir befinden uns im letzten Drittel der Konsolengeneration und vergleichen die Series S nun mit der neuen Switch 2 Konsole…und trotzdem ist die Series S noch in vielen Bereichen drüber.
Hab 2022 noch eine Series S an meinen Bruder verschenkt…219€ bei Amazon – da sollte man ja schon irgendwie das Gesamtpaket bewerten 😉.
Finde ich auch bahnbrechend, für so wenig Geld solch eine tolle Konsole zu bekommen.
Bin ich zu 100% deiner Meinung, sehe ich auch so.
Dummes Kommentar, die Konsole ist mittlerweile 5 1/2 Jahre alt und hat vielen Menschen mit kleinem Geldbeutel das zocken von Currentgen Spielen ermöglicht, das besser als auf PS4/XOne wo noch viele unterwegs sind, oder eben als 2te Konsole.
Lebt nun mal nicht jeder im reichen Deutschland…
Ich finde die Series S hat ihre Berechtigung zum einen als günstige Alternative zum anderen auch als Zweitkonsole wie du bereits geschrieben hast, kann nicht verstehen wie man in der Hinsicht das schlecht reden kann…
Ich habe ja auch nicht geschrieben das sie keine Daseinsberechtigung hat😉. Kleiner aber feiner Unterschied.
Und ich habe zusätzlich geschrieben, dass ich nicht verstehen kann wie man die Konsole so abwertet 😉.
Switch 2 mit stabilen 30 FPS,
Was will man mehr.
Es soll Spieler geben die 30 FPS bevorzugen😉.
Hier ist einer🙋
Unverständlich sowas.
„Ich will unbedingt schlechteren Input-Lag.“
Wie kann man das bevorzugen?
Es muss eindeutig mehr Leistung her bei der herumgurkerei gurkt es einem echt an.
Ein Gutes hat die Portierung: Performance-Optimierungen für den PC. Vielleicht gibt es ja auch bald einen Patch für die Konsolen – mehr Leistung schadet nie!
Starke Portierung. Spielt sich wirklich klasse auf der Switch 2 🙂
Sieht generell ganz gut aus, dennoch bin ich froh es auf meiner Series X gespielt zu haben.
Die Switch 2 ist ein kleines Biest 😸, sie überrascht immer mehr, wenn richtig optimiert wird.
Sieht gut aus, aber die 30FPS wären ein KO-Kriterium für mich
Ja die Series S ist doch super gerade für Familien die nicht im Geld schwimmen oder mehrere Kinder haben ich finde das super das so alle in den Genuss von neuen spielen kommen Grafik hin oder her👍🏻
Sieht man das die Series S für den damaligen Preis ne super Hardware ist/wahr.
Die Series S ist für manche Spiele zu schwachbrüstig