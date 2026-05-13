Indiana Jones und der Große Kreis: Grafikvergleich zeigt Switch 2 gegen PS5 und Xbox Series S

Der neue Grafikvergleich zu Indiana Jones und der Große Kreis zeigt die Switch 2 Version im direkten Vergleich mit PS5 und Xbox Series S.

Ein neuer Grafikvergleich zu Indiana Jones und der Große Kreis stellt die Nintendo Switch 2 Version direkt neben die Fassungen für Xbox Series S und PlayStation 5.

Im Mittelpunkt steht die technische Umsetzung auf der neuen Nintendo-Konsole. Besonders auffällig ist der Einsatz von DLSS, das für eine deutlich schärfere Bilddarstellung sorgt als auf der Xbox Series S.

Insgesamt bewegt sich die visuelle Qualität der Switch 2-Version leicht unterhalb der Xbox Series S. Unterschiede zeigen sich vor allem bei der Detaildichte in der Umgebung, bei Schatteneffekten sowie bei Vegetationsanimationen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Bildrate. Während die anderen Versionen höhere Performance-Ziele anstreben, läuft Indiana Jones und der Große Kreis auf Switch 2 mit stabilen 30 FPS. Das sorgt zwar für eine konsistente Darstellung, macht sich aber besonders in der First-Person-Perspektive bemerkbar.

Trotz dieser Einschränkungen wird die Umsetzung als solide Portierung bewertet, die ein weitgehend vollständiges Spielerlebnis bietet und den Fokus klar auf Mobilität und Zugänglichkeit legt.

Zusätzlich wurde der Launch Trailer für die Switch-2-Version veröffentlicht, der das Abenteuer rund um Indiana Jones erneut in Szene setzt und die Veröffentlichung auf Nintendos neuer Hardware feiert: