Indiana Jones und der Große Kreis: Grafisch für PlayStation 5 Pro optimiert

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 17. April für PlayStation 5 und wurde grafisch für die PS5 Pro optimiert!

Am 17. April veröffentlicht MachineGames in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games das gefeierte Indiana Jones und der Große Kreis für PlayStation 5-Konsolen.

Das „Abenteuerspiel des Jahres“ der D.I.C.E. Awards mit über 40 perfekten Testbewertungen und mehr als 50 Erwähnungen in „Best of“- und „Game of the Year“-Listen des Jahres 2024 kann jetzt für PlayStation 5 vorbestellt werden. Käufer der Premium Edition oder des Sammler-Pakets erhalten ab dem 15. April – zwei Tage vor dem eigentlichen Release – Zugriff auf das Spiel.

Zwei Legenden des Genres – Troy Baker und Nolan North – zelebrieren hier, was ein gutes Abenteuer ausmacht und enthüllten bereits gestern, wie wir berichtet haben, das Datum der Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für die PlayStation 5:

PlayStation 5-Spieler können sich bereit machen, in die Stiefel des legendären Abenteurers zu schlüpfen und eine authentische Indiana Jones-Reise zu erleben, die im Jahre 1937 zwischen den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ihren Anfang nimmt.

In diesem kinoreifen Einzelspieler-Abenteuer müssen die Spieler Indys Peitsche und seinen Grips einsetzen, um eine erzählerische Welt voller Abenteuer, halsbrecherischer Action und verblüffender Rätsel zu erkunden.

Mit einer Kombination aus heimlichen Infiltrationsaktionen, First-Person-Nahkampf und Schusswaffen, bekämpft man als Indiana Jones mit Raffinesse, Kampfgeist und Cleverness finstere Mächte in aller Welt.

Indiana Jones und der Große Kreis wurde grafisch für die PlayStation 5 Pro optimiert. Was genau optimiert wurde, wollte Bethesda noch nicht verraten.

Neben der Veröffentlichung für PlayStation 5 können sich Spieler auf die neuen Peitschenfähigkeiten Jagdsaison und Waffendieb freuen.

Mit „Jagdsaison“ erleiden Gegner nach einem Peitschenknall vorübergehend mehr Schaden durch nachfolgende Angriffe, während Spieler mit „Waffendieb“ einen Gegner entwaffnen und dessen Waffe in Indys Richtung fliegen lassen können. Ab dem 15. April sind diese neuen Fähigkeiten plattformübergreifend verfügbar.

Digitale Vorbestellungen sind jetzt für PlayStation 5-Konsolen verfügbar. Die Vorbestellungsoptionen:

Standard Edition – digital und physisch

Premium Edition – digital und physisch

Sammler-Paket – nur physisch

Sämtliche Vorbesteller erhalten das Der letzte Kreuzzug-Paket mit dem Reiseanzug-Outfit und der Löwenbändiger-Peitsche. Die Premium Edition umfasst Zugriff auf das kommende Story-DLC Indiana Jones und der Große Kreis: Der Orden der Riesen, das später in diesem Jahr erscheinen wird, sowie das Tempel des Todes-Outfit und ein digitales Artbook.

Das digitale Premium Edition-Upgrade, das sämtliche der obigen Boni enthält, steht ab dem 17. April für alle Besitzer des Basisspiels zum Kauf bereit. Sowohl die digitalen und physischen Premium Editionen als auch das Sammler-Paket umfassen zwei Tage frühen Spielzugriff ab dem 15. April.