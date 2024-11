Indiana Jones und der Große Kreis: Hinter den Kulissen der deutschen Vertonung Teil 3 und 4

Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Schaut euch weitere Videos zu Indiana Jones und der Große Kreis an, die hinter die Kulissen der deutschen Stimmen blicken.

In weniger als zwei Wochen ist es so weit: Indiana Jones lässt die Peitsche knallen und vermöbelt wieder Nazis, während er sich ins Abenteuer stürzt, um archäologischen Funden hinterherzujagen.

Das Adventure Indiana Jones und der Große Kreis wird es auch in der deutschen Vertonung geben. Nachdem es schon zwei Teile gibt, in denen die deutschen Stimmen über die Arbeit am Spiel reden, gibt es jetzt die beiden letzten Teile.

Indiana Jones und der Große Kreis ist ab dem 9. Dezember für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass Ultimate erhältlich.

Ein weiterer Blick hinter die Kulissen in unserem dritten Video mit unseren Synchronsprechern von #IndianaJones und der Große Kreis. Indiana Jones: @FlorianClyde

Gina: Maria Wardzinska

Voss: @Marios_Gavrilis pic.twitter.com/QZCTxslI6e — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) November 22, 2024

Hier kommt der vierte und somit finale Teil unserer Behind-The-Scenes Reihe über die Arbeit unserer Synchronsprecher von #IndianaJones und der Große Kreis! Werft einen Blick hinter die Kulissen! Indiana Jones: @FlorianClyde

Gina: Maria Wardzinska

Voss: @Marios_Gavrilis pic.twitter.com/MJCYlAkHqQ — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) November 29, 2024

