Indiana Jones und der Große Kreis: Holzkiste mit wertvoller Fracht unterwegs

Weder die Bundeslade noch der heilige Gral oder gar die Sankara-Steine verbergen sich in der riesigen Holzkiste, die ein Truck im neuen Video zu Indiana Jones und der Große Kreis da befördert.

Das Ziel der Reise ist eine Rennstrecke, genauer gesagt, der Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas. Es lässt sich schon erahnen, was da genau transportiert wurde.

Ein kurzer Ruck mit der Brechstange und es wird klar: Es ist ein Formel-1 Bolide des BWT Alpine F1 Teams, welches mit dem Branding des Spiels versehen ist.

Zwar nicht auf der Rennstrecke, dafür aber in jeder archäologischen Fundstelle, wird Indiana Jones und der Große Kreis am 9. Dezember zu finden sein. Auch auf den neu modernen Geräten wie Xbox Series X|S, PC und im Game Pass wird Dr. Jones sich ins Abenteuer stürzen.