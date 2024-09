Indiana Jones und der Große Kreis: Konzept hat Craig Derrick umgehauen

Der Executive Producer von Lucasfilm Games, Craig Derrick, gibt Einblicke in die Geschichte und das Gameplay von Indys neuestem Abenteuer. Dabei gibt er zu, dass ihn das Konzept umgehauen habe und er schon bald begann, selbst zu recherchieren

„Damit ein Indiana-Jones-Abenteuer wirklich glänzen kann“, erklärt Craig Derrick, Executive Producer bei Lucasfilm Games, „braucht es eine Weltreise mit einem starken historischen Element – etwas, das in der Realität verankert ist, aber dennoch einen Hauch von Mystik oder Relevanz hat. Mit The Great Circle haben Todd Howard und das Team von MachineGames einen Volltreffer gelandet, indem sie ein echtes Geheimnis in den Mittelpunkt der Geschichte gestellt haben: Eine Reihe von antiken Stätten auf der ganzen Welt bilden einen perfekten, ununterbrochenen Kreis, doch der Grund für diese Ausrichtung ist den Menschen seit Jahrhunderten entgangen.“

Wie Derrick zugibt, hat mich das Konzept „umgehauen“, und schon bald begann er, selbst zu recherchieren. „Je mehr ich erfuhr, desto faszinierter war ich von der Idee“, bemerkt er, nicht unähnlich Indys eigener Faszination, die die Geschichte von The Great Circle vorantreibt.

„Wir untersuchten, welche Art von MacGuffin mit all diesen Orten verbunden sein könnte und wie jeder Ort im Kontext von Indys Leben authentisch dargestellt werden könnte. Dieser Prozess des Erforschens und Entdeckens hat den Aufbau der Spielwelt von Anfang an vorangetrieben und sichergestellt, dass jeder Aspekt der Geschichte sowohl der Figur treu bleibt als auch den Spieler fesselt.“

„Troy verkörpert das Charisma und die Präsenz von Indy auf eine Art und Weise, als hätte er sich seine ganze Karriere lang auf diese Rolle vorbereitet“, sagt Derrick. „Er kennt die Figur in- und auswendig, hat die körperlichen Voraussetzungen, um Indy zum Leben zu erwecken, und versteht die Nuancen von Harrisons Darstellung – er trifft den Tonfall und die Stimme genau richtig. Außerdem weiß Troy, wie man all das auf der Performance-Capture-Bühne umsetzen kann. Ich hatte das Vergnügen, ihn bei einer unglaublichen Leistung zu beobachten, und ich sah oft, wie er andere Schauspieler anleitete, ihnen bei der Navigation durch den Motion-Capture-Prozess half und jeden Moment bei diesem Projekt wirklich genoss. Er ist ein außergewöhnliches Talent und hat der Rolle des Indy etwas ganz Besonderes verliehen.“