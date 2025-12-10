Indiana Jones und der Große Kreis: Kostenlose Outfit zum Einjährigen

15 Autor: , in News / Indiana Jones und der Große Kreis
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Indiana Jones und der Große Kreis wurde vor einem Jahr veröffentlicht – holt euch als Geschenk dieses neue Outfit im Spiel ab.

Mit einem neuen Update wird das erste Jubiläum von Indiana Jones und der Große Kreis gefeiert.

MachineGames spendiert allen Spielern aus diesem Anlass das „Pankot Palace“-Outfit kostenlos. Der berühmte Archäologe trug es 1984 im Film „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ beim Dinner. Ihr wisst schon, dort wurde das leckere „Affenhirn auf Eis“ serviert.

Indy kann dieses Outfit immer dann tragen, wenn er keine Verkleidung trägt oder wenn der Level ein spezielles Outfit erfordert.

Ein weiteres neues Outfit soll es in einem zukünftigen Update geben, wie der Entwickler verraten hat.

Mit diesem Update wurden zudem folgende Fehler behoben:

Hauptspiel

  • Die Sprachbalance in einigen Szenen wurde korrigiert, um die Sprache besser hörbar zu machen.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Einträge im Spielhandbuch bezüglich alternativer Outfits und Peitschen falsch waren
  • Ein Problem mit dem Energiesparmodus auf der Xbox Serie X|S wurde behoben, das dazu führen konnte, dass er mitten in einigen Videos aktiviert wurde

DLC: Der Orden der Giganten

  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Name der Feldarbeit für „Ein Geheimnis beginnt“ nicht korrekt im Tagebuch angezeigt wurde, wenn man beim Kauf des DLCs bereits über den Vatikan hinaus vorgedrungen war.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Indiana Jones und der Große Kreis

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. RumRoGERs 110885 XP Scorpio King Rang 1 | 10.12.2025 - 15:16 Uhr

    Ich liebe es. Für mich wird das eines der Spiele welches ich immer und immer wieder durchspiele. 😎🤗

    0

Hinterlasse eine Antwort