Indiana Jones und der Große Kreis: Kostenlose Outfit zum Einjährigen

Indiana Jones und der Große Kreis wurde vor einem Jahr veröffentlicht – holt euch als Geschenk dieses neue Outfit im Spiel ab.

Mit einem neuen Update wird das erste Jubiläum von Indiana Jones und der Große Kreis gefeiert.

MachineGames spendiert allen Spielern aus diesem Anlass das „Pankot Palace“-Outfit kostenlos. Der berühmte Archäologe trug es 1984 im Film „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ beim Dinner. Ihr wisst schon, dort wurde das leckere „Affenhirn auf Eis“ serviert.

Indy kann dieses Outfit immer dann tragen, wenn er keine Verkleidung trägt oder wenn der Level ein spezielles Outfit erfordert.

Ein weiteres neues Outfit soll es in einem zukünftigen Update geben, wie der Entwickler verraten hat.

Mit diesem Update wurden zudem folgende Fehler behoben:

Hauptspiel

Die Sprachbalance in einigen Szenen wurde korrigiert, um die Sprache besser hörbar zu machen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Einträge im Spielhandbuch bezüglich alternativer Outfits und Peitschen falsch waren

Ein Problem mit dem Energiesparmodus auf der Xbox Serie X|S wurde behoben, das dazu führen konnte, dass er mitten in einigen Videos aktiviert wurde

DLC: Der Orden der Giganten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Name der Feldarbeit für „Ein Geheimnis beginnt“ nicht korrekt im Tagebuch angezeigt wurde, wenn man beim Kauf des DLCs bereits über den Vatikan hinaus vorgedrungen war.