Indiana Jones und der Große Kreis: Kostenloses Jubiläums-Update feiert 15 Jahre MachineGames

Zum 15-jährigen Jubiläum von MachineGames erscheint am 10. Oktober ein großes Update für Indiana Jones und der Große Kreis, das unter anderem den beliebten Neues Spiel+-Modus, ein Kairo-Outfit und neue Sprachoptionen mit sich bringt.

MachineGames feiert diesen Oktober sein 15. Jubiläum – und passend dazu erscheint ein umfangreiches Jubiläums-Update für Indiana Jones und der Große Kreis.

Das Update, das am 10. Oktober für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 veröffentlicht wird, bringt einige der meistgewünschten Features der Community ins Spiel.

Neues Spiel+

Der heiß erwartete Neues Spiel+-Modus feiert sein Debüt. Spieler können nach Abschluss der Hauptgeschichte ein neues Abenteuer starten – mit sämtlichen gesammelten Abenteuerbüchern, Punkten, Währungen und Medizinflaschen aus dem ersten Durchlauf.

Da Indiana bei diesem zweiten Durchgang deutlich stärker ist, empfehlen die Entwickler, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, um das volle Erlebnis zu genießen. Als besondere Belohnung wartet eine neue Endsequenz nach Abschluss des Spiels im Modus Neues Spiel+.

Neues Outfit: Der Kairo-Look

Zur Feier des Jubiläums erhalten alle Spieler ein kostenloses Kairo-Outfit, inspiriert von Indys ikonischem Look ohne Jacke aus Jäger des verlorenen Schatzes.

Das Outfit kann im Optionsmenü unter dem Tab „Outfits“ ausgewählt werden und ist in allen Missionen verfügbar, die keine Verkleidung erfordern. Laut MachineGames ist dies nur der Anfang – weitere Outfits sollen in den kommenden Monaten folgen.

Ausgabesprache frei kombinierbar

Ein weiteres Highlight des Updates ist die neue Sprachkombinationsoption. Spieler können nun jede der neun Sprachausgaben mit einer der vierzehn Anzeigensprachen kombinieren – etwa englische Originalstimmen mit deutschen Untertiteln oder jede andere Kombination nach Wunsch.

Diese Einstellung lässt sich im Menü unter Audio → Spracheinstellungen anpassen. Beim ersten Wechsel werden möglicherweise zusätzliche Sprachdateien heruntergeladen.

(Hinweis: In der Steam-Version kann nur die Anzeigensprache im Spiel geändert werden. Die Sprachausgabe wird über die „Eigenschaften“ im Steam-Client festgelegt.)

Indiana Jones und der Große Kreis – Patch-Notes Weitere Features Die Spielversionen für Xbox Series X und S verfügen jetzt über einen Energiesparmodus. Die GPU fährt standardmäßig herunter, wenn sie nicht ausgelastet ist. Ergänzend findet sich im Videoabschnitt des Optionsmenüs eine Energiesparoption. Aktiviert ihr diese, geht das Spiel in einen Energiesparmodus mit verringerter Auflösung und Bildrate über, wenn der Controller eine Zeit lang unbenutzt bleibt. Wird der Controller erneut bewegt, beendet das Spiel den Energiesparmodus. Wie haben vor, dieses Feature auch auf anderen Plattformen einzuführen. Im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung von ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X haben wir die Erkennung dieser Handhelds ermöglicht, woraufhin das Spiel die Einstellung der Videoqualität automatisch für eine bessere Performance anpasst. Allgemeine Fehlerbehebungen Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gegner in ihrer „Stolper“-Animation verweilen konnten, wenn ihr sie geschlagen habt, während sie sich aus eurem Griff befreit haben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich ein gegriffener Gegner, der in einen engen Raum gedrängt wurde, aus Indys Griff lösen, aber weiterhin in der „Gegriffen“-Animation verweilen konnte.

Es wurde ein Fehler bei einer spezifischen „Finisher“-Animation behoben, bei der sich die Kamera durch Indys Arm bewegen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ihr euch am Boden liegend an eine Wand pressen sowie die Fähigkeit „Glückshut“ einsetzen konntet, die euch aufstehen ließ, aber am ordentlichen Weiterkommen gehindert hat.

Es wurde ein Fehler behoben, der die Steuerung blockieren konnte, wenn während des Speichervorgangs ein Kontrollpunkt gestartet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Verwendung der „Stoßen“-Taste zum Öffnen von verborgenen Türen verhindert hat, dass ihr durch diese Tür gehen konntet.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Gegenstand aus eurem Inventar, den ihr zum Zeitpunkt des Verlassens eines Levels in der Hand gehalten habt, bei einem erneuten Besuch dieses Levels an euren Händen festhängen konnte. Missionen und Aufgaben DLC Es wurde ein weiterer Fehler behoben, der dafür sorgen konnte, dass Rohre im Gladiator-Rätsel nicht korrekt platziert wurden.

Die Animation des Schwarzhemds, das in der Nähe des Eingangs des Gladiator-Rätsels von der Brücke fällt, wurde behoben.

Es wurden viele kleine Grafikfehler im gesamten Spiel behoben. Peru Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Ton im Hauptmenü gefehlt hat, wenn ihr das Spiel während der Eröffnungssequenz beendet habt. Gizeh Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Bekleidung bestimmter Dorf-NPCs bei Bewegung des Charakters nicht animiert wurde. Sukhothai Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Geräusche des Bootmotors nach Erreichen des nächtlichen Rebellendorfs weiterhin zu hören waren. Irak Es wurde ein Fehler behoben, durch den eine Sirene weiterhin zu hören war, wenn die Zwischensequenz, in der Gina von Indy befreit wird, übersprungen wurde. UI Der Preis von Kartenführern und Büchern wird jetzt korrekt angezeigt, wenn diese über einen der Händler betrachtet werden. PC-spezifische Fehlerbehebungen Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Konflikt der Taste „Interagieren/Benutzen“ mit der „Kaufen“-Taste der Händler den Kauf von Gegenständen verhindern konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer schwarzen Darstellung manche Objekte geführt hat, wenn die Reflexionen auf die niedrigste Qualität gestellt wurden. Lokalisierung Die Ausrichtung des arabischen Texts der Schnellauswahl-Warnung über Sperrzonen wurde behoben.