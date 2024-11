Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Stürzt euch ins Abenteuer mit einem brandneuen erweiterten Deep-Dive-Gameplay-Video von Indiana Jones und der Große Kreis, das wir euch gestern schon präsentiert haben.

Von der Erkundung uralter, mit Fallen gespickter Grabanlagen bis hin zur Infiltration feindlicher Lager in Verkleidung und der schweißtreibenden Überwindung tückischer Abgründe mithilfe seiner Peitsche – jeder Augenblick von Indianas Abenteuer hält eine neue Entdeckung bereit.

Aber seht einfach (noch einmal) selbst:

Dazu startet die Indiana Jones und der Große Kreis Luftschiff-Tour über Europa!

Die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis am 9. Dezember rückt schnell näher, und Indy erobert den europäischen Himmel! Im Geiste des Abenteuers hat die Indiana Jones und der Große Kreis Luftschiff-Tour begonnen und überquert den Kontinent auf einer unvergesslichen Reise #IndyAroundEurope.

Dieses Spektakel startete in Lucca, Italien, und begeisterte die Fans am Boden, bevor es weiter nach Köln, Deutschland, ging. Der nächste Stopp der Tour? Ein Geheimnis! Haltet einfach die Augen am Himmel offen und folgt den Social-Media-Kanälen von Bethesda und MachineGames für Updates, Highlights und Hinweise zu Indys nächsten Stationen.

Indiana Jones und der Große Kreis von MachineGames in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entführt Spieler:innen auf ein ganz neues Einzelspieler-Abenteuer, dessen packende Geschichte zwischen den Ereignissen von Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug spielt.

Im Kampf gegen finstere Kräfte erleben die Spieler kinoreife Sequenzen, lösen Rätsel, bestehen Faustkämpfe und begeben sich auf eine authentische Indiana Jones-Abenteuerreise um die ganze Welt.

Sowohl die physischen als auch die digitalen Editionen für Xbox Series X|S-Konsolen und PC können jetzt vorbestellt werden.