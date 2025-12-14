Indiana Jones und der Große Kreis: MachineGames bestätigt Meilenstein bei besiegten Gegnern

2 Autor: , in News / Indiana Jones und der Große Kreis
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Über eine Milliarde besiegte Gegner – Indiana Jones und der Große Kreis schreibt Prügel-Geschichte.

MachineGames hat einen bedeutenden Meilenstein für Indiana Jones und der Große Kreis bestätigt. Seit dem Start des Spiels wurden weltweit mehr als eine Milliarde Gegner von Spielern besiegt.

Diese Zahl umfasst sämtliche Feinde, die im Verlauf der Abenteuer rund um den legendären Archäologen ausgeschaltet wurden, und unterstreicht die enorme Spieleraktivität seit dem Release.

Indiana Jones und der Große Kreis versetzt euch in ein actionreiches Abenteuer, das klassische Erkundung, Rätsel und intensive Kämpfe miteinander verbindet.

Als Indiana Jones reist ihr um die Welt, stellt euch feindlichen Organisationen, löst uralte Geheimnisse und überwindet gefährliche Fallen. Die hohe Anzahl besiegter Gegner zeigt, wie intensiv das Kampfsystem genutzt wird und wie stark sich Spieler mit den unterschiedlichen Herausforderungen auseinandersetzen.

MachineGames nutzt diese Bestätigung, um die anhaltende Popularität des Spiels zu unterstreichen. Der Meilenstein verdeutlicht, dass Indiana Jones und der Große Kreis seit dem Launch kontinuierlich gespielt wird und eine große, aktive Spielerschaft erreicht hat, die das Abenteuer über viele Stunden hinweg erlebt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Indiana Jones und der Große Kreis

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Galathea 1600 XP Beginner Level 1 | 14.12.2025 - 17:05 Uhr

    Ich hoffe sie widmen sich in ihrem nächsten Spiel einer anderen/neuen Marke zu, die Zeiten von Indiana Jones sind vorbei. Ich hab das Spiel nach 30 min abgebrochen, hat mich überhaupt nicht gepackt.

    0

Hinterlasse eine Antwort