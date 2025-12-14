Indiana Jones und der Große Kreis: MachineGames bestätigt Meilenstein bei besiegten Gegnern

Über eine Milliarde besiegte Gegner – Indiana Jones und der Große Kreis schreibt Prügel-Geschichte.

MachineGames hat einen bedeutenden Meilenstein für Indiana Jones und der Große Kreis bestätigt. Seit dem Start des Spiels wurden weltweit mehr als eine Milliarde Gegner von Spielern besiegt.

Diese Zahl umfasst sämtliche Feinde, die im Verlauf der Abenteuer rund um den legendären Archäologen ausgeschaltet wurden, und unterstreicht die enorme Spieleraktivität seit dem Release.

Indiana Jones und der Große Kreis versetzt euch in ein actionreiches Abenteuer, das klassische Erkundung, Rätsel und intensive Kämpfe miteinander verbindet.

Als Indiana Jones reist ihr um die Welt, stellt euch feindlichen Organisationen, löst uralte Geheimnisse und überwindet gefährliche Fallen. Die hohe Anzahl besiegter Gegner zeigt, wie intensiv das Kampfsystem genutzt wird und wie stark sich Spieler mit den unterschiedlichen Herausforderungen auseinandersetzen.

MachineGames nutzt diese Bestätigung, um die anhaltende Popularität des Spiels zu unterstreichen. Der Meilenstein verdeutlicht, dass Indiana Jones und der Große Kreis seit dem Launch kontinuierlich gespielt wird und eine große, aktive Spielerschaft erreicht hat, die das Abenteuer über viele Stunden hinweg erlebt.