Indiana Jones und der Große Kreis: Nahkämpfe absichtlich chaotisch, sagt Entwickler

Die Kämpfe in Indiana Jones und der Große Kreis werden sich anders gestalten, als man es aus bisherigen Spielen von MachineGames her kennt. Hier wird nicht mit einem vollen Arsenal geballert wie in einem Wolfenstein. Spieler müssen sich auf chaotische Nahkämpfe einstellen.

Im Gespräch mit Game Rant sagte Design Director Jens Andersson, dass die Nahkämpfe im Action-Adventure mit Absicht so chaotisch sind und Indy nutzt, was die Umgebung hergibt.

Andersson erzählte: „Indy benutzt seine Waffe nie als erste oder gar zweite Option, und wir wollten, dass sich das auf den Spieler überträgt. Er ist zwar ein Kämpfer, aber kein trainierter, daher sind die Nahkämpfe in diesem Spiel absichtlich chaotisch, und man muss alles aufgreifen und benutzen, was einem zur Verfügung steht.“

Das entspricht dann auch den Kämpfen, wie man sie aus den Filmen kennt. Der Professor für Archäologie ist zwar mit seiner Peitsche bewaffnet, doch sie ist nicht immer einsetzbar. Also wird er auf Gegenstände zurückgreifen müssen, die er in seiner Umgebung vorfindet. Manche dieser Gegenstände sorgen dann auch für einen gewissen Humor, wie Andersson sagt.

„Wir wollten auch einen Sinn für Humor haben – es ist ja schließlich Indiana Jones! Wir haben das Spiel mit lustigen und exotischen Gegenständen ausgestattet, die man im Kampf oder zur Tarnung einsetzen kann. Während eine Schaufel oder ein Hammer vielleicht am effektivsten sind, ist es schwer zu widerstehen, das Banjo oder sogar die Fliegenklatsche zu nehmen und sie an dem Trottel in der Nähe auszuprobieren“, so Andersson weiter.

Indiana Jones und der Große Kreis wird am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass erscheinen.