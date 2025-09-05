Indiana Jones und der Große Kreis: Neuer Schwierigkeitsgrad hinzugefügt

Update 5 für Indiana Jones und der Große Kreis stellt Kompatibilität mit „Der Orden der Riesen“ her und bringt einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Die Erweiterung „Der Orden der Riesen“ ist ab sofort für Indiana Jones und der Große Kreis erhältlich. Mit dem neuen DLC wurde auch Update 5 für das Action-Adventure veröffentlicht.

Zu den Inhalten des Updates zählen neben Verbesserungen und Fehlerkorrekturen auch ein neuer Schwierigkeitsgrad.

Wer lieber die Welt erkunden und Rätsel lösen möchte, statt sich fordernden Kämpfen zu stellen, für den ist die Option „Sehr leicht“ genau das Richtige.

Auf dem PC bringt das Update die Unterstützung für „RTX Hair“ auf Nvidia RTX-Grafikkarten der 50er-Reihe.

Zusätzlich sind im Marshall College und im Vatikan aus den Radiogeräten für Opern- und Jazz-Radiosender neue Moderatoren zu hören.

Des Weiteren gibt eine Information in der Schnellauswahl Auskunft darüber, ob das Wechseln eines Outfits sicher ist oder zu riskant.

Legt Schlapphut und Peitsche kurz beiseite und schaut in die Patch Notes, um alle Einzelheiten zu Update 5 zu erfahren.

Update 5 – Patch Notes Neue Features Dieses Update gewährleistet Kompatibilität mit dem DLC „Der Orden der Riesen“, der jetzt separat erhältlich ist.

Für Spieler, die sich auf die Erkundung und das Lösen von Rätseln konzentrieren möchten, ohne dabei durch fordernde Kämpfe aufgehalten zu werden, haben wir das Actionerlebnis um den Schwierigkeitsgrad „Sehr leicht“ ergänzt.

Dieses Update umfasst Unterstützung für „RTX Hair“ auf Nvidia RTX-Grafikkarten der 50er-Reihe. Diese hochmoderne Rendering-Technik ermöglicht die Anwendung von Raytracing auf das Haar der Charaktere für eine realistischere Darstellungsweise. Wir empfehlen die Nutzung dieses Features nur für modernere Grafikkarten mit mindestens 16 GB VRAM. Ihr findet die Option für „Raytracing-Haar“ im Menü „Erweiterte Grafikeinstellungen“.

Die Opern- und Jazz-Radiosender der Rundfunkgeräte im Marshall College und im Vatikan wurden mit neuen Moderatoren ausgestattet. Auf den Geräten im Vatikan könnt ihr jetzt auch Nachrichtensendungen einstellen, die über Ereignisse in der Welt des Spiels berichten.

Wir haben die Schnellauswahl um zusätzliche Informationen ergänzt, die euch anzeigen, welche eurer Outfits und Verkleidungen in eurer aktuellen Umgebung sicher oder riskant sind. Fehlerbehebungen & Spiel-Updates Bitte berücksichtigt, dass leichte Spoiler enthalten sein können! Allgemein Es wurde ein Fehler behoben, der Schnellreise-Wegweiser unbenutzbar machen konnte, wenn Spieler während der Abklingzeit des Kampf-Timers gestorben sind. Ein Neustart von einem Kontrollpunkt macht die Wegweiser jetzt wieder benutzbar.

Es wurde ein Fehler behoben, der die Markierungen für die Abenteuerbücher „Jagdsaison“ und „Waffendieb“ verschwinden lassen konnte, wenn Spieler die Karte der Bücher im Vatikan vor der Installation von Spielupdate 4 gekauft haben.

Es wurde ein Fehler behoben, der die Steuerung sperren konnte, wenn ihr mit der Fähigkeit „Der Hammer II“ beim lautlosen Ausschalten eines Gegners gestorben seid.

Es wurde ein Fehler behoben, der beim Platzieren eines Objekts und gleichzeitigem Hochziehen/Überspringen das entsprechende Objekt verschwinden lassen oder die Steuerung einfrieren konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Indys Peitsche im späteren Spielverlauf nicht korrekt animiert wurde, wenn ihr durch die Pfeilfalle in Peru oder in der letzten Phase des Endkampfs gegen Voss gestorben seid.

Es wurde ein leichter Animationssprung behoben, der beim Antippen der Taste zum Anheben der Kerze auftreten konnte.

Indy nimmt Münzen jetzt mit einer animierten Hand aus Münzbeuteln. Missionen und Aufgaben Der Vatikan Es wurde ein Fehler behoben, durch den ihr euch in der Nekropole blockieren konntet, wenn ihr die antike Büste (die zum Öffnen eines Tors benötigt wird) in einen unerreichbaren Bereich geworfen habt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der „Geheimnis der Riesen“-Inschriftenzähler inkorrekt sein konnte, wenn ihr Rom mithilfe von Speicherdaten, die mit Update 3 erstellt wurden, erneut besucht habt. Gizeh Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielern der Zugang zu Nawals Zelt versperrt werden konnte, wenn sie zuvor in der Nähe des Zeltes im Kampf gestorben waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gina euch nicht bis zur letzten Skorpionkammer im Heiligtum der Wächter gefolgt ist, wenn ihr das Level zu schnell durchquert habt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ihr bei einem erneuten Besuch von Gizeh noch einmal im Skorpionkampf von „Im Sand vergraben“ erschienen seid, ohne diesen abschließen zu können.

Bei dem Versuch, das erste Stelengrab zu durchqueren, gibt Indy jetzt eine Bemerkung über Objekte ab, die verbrannt werden müssen, wenn das Feuerzeug noch nicht gekauft wurde.

Es wurde ein Absturzfehler behoben, der in seltenen Fällen bei Ginas Flucht aus dem Nazilager auftreten konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der unter bestimmten Umständen ein Gespräch mit Professor Savage auf dem Gizeh-Dorfmarkt unmöglich machen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der das Spiel in seltenen Fällen abstürzen lassen konnte, wenn Gizeh mithilfe von Speicherdaten erneut besucht wurde, die mit der Update-3-Version des Spiels erstellt wurden. Nepal Wir haben Ginas Bewegungsablauf überarbeitet, wenn sie sich gegen Wände drückt, sodass jetzt keine unnatürlich wirkenden Seitwärtsschritte mehr vorkommen. Sukhothai Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Indys Peitsche in der Wendeltreppe hinab zum „Egelraum“ in der Mission „Gesegnete Perle“ von einem Ast lösen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer zitternden Kamera führen konnte, wenn Spieler beim ersten Besuch im Dorf in Sukhothai Tauchversuche in flachem Wasser unternommen haben. Irak Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Wolken während der Anzeige der Mitwirkenden am Ende des Spiels sehr detailarm dargestellt wurden, wenn ihr das (auf der Xbox Series S nicht standardmäßig installierte) High-Res-Texturenpaket nicht verwendet habt. UI Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schaltfläche „Fortfahren“ fehlerhaft dargestellt werden konnte, wenn das Spiel beim Laden eines Levels pausiert wurde.

Die Beschreibung der Menüoption „Performancedaten“ wurde berichtigt. Barrierefreiheit Der Text der Spielanleitung richtet sich jetzt danach, ob Spieler die Einstellung „Steuerung umschalten“ aktiviert oder deaktiviert haben. Audio Es wurde ein Fehler behoben, durch den nach einem erneuten Besuch von Schanghai dauerhaft Propellergeräusche zu hören waren.

Ginas gesprochene Zeilen bei der Verwendung des Bootfunkgeräts in Sukhothai sind jetzt korrekt funkverzerrt. PC Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Umschalten zwischen nativem TAA und anderen Upscalern (DLSS, XeSS oder FSR) auf manchen Systemen zu Abstürzen führen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der Frame Generation deaktivieren konnte, wenn Filmsequenzen übersprungen oder Kontrollpunkte neu geladen wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Glas klerikaler Türen bei Verwendung von DLSS Ray Reconstruction fehlerhaft dargestellt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei Verwendung von DLSS Ray Reconstruction keine Wasserreflexionseffekte an Wänden dargestellt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, der beim Einsatz mancher Raytracing-Optionen im Schanghai-Level in bestimmten Situationen zu einem Absturz führen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der im Falle von Steam-Speicherständen, die mit einem Xbox-Konto verknüpft sind, Speicherstände auf einem Gerät vorübergehend beschädigen konnte, wenn eine Spielsitzung beendet wurde, bei der kein Fortschritt erzielt wurde. Xbox Es wurde ein Fehler behoben, der in Filmsequenzen zu flackernden Untertiteln zwischen einzelnen Schnitten führen konnte. Steam Deck Es wurde ein Fehler behoben, der bei der Erstellung der Shader-Pipelines während des ersten Spielstarts zu einem lang anhaltenden schwarzen Bildschirm führen konnte. Lokalisierung Zusätzliche Bemerkungen von Indy bei Beendigung eines Kampfs sind jetzt auch in anderen Sprachen als Englisch verfügbar.

Die vertauschte Controller-Steuerung der arabischen Lokalisierung in der Bestätigungsanzeige „Grafikeinstellungen übernehmen“ wurde behoben.

Basierend auf Community-Feedback verwendet die Tastenbelegung beim Spielen in russischer Sprache nun immer lateinische statt kyrillische Zeichen.