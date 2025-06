Indiana Jones und der Große Kreis: Neuer Story-DLC für September angekündigt

Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Geheime Katakomben und uralte Giganten: Indiana Jones und der Große Kreis kehrt am 4. September mit neuem Abenteuer-DLC zurück!

Im Rahmen des Xbox Games Showcase wurde mit Indiana Jones und der Große Kreis – The Order of Giants ein brandneuer Story-DLC für das gefeierte Action-Adventure rund um den berühmtesten Archäologen der Popkultur vorgestellt.

Das Zusatzkapitel erweitert das Hauptspiel um ein vollständig neues Abenteuer und entführt euch ab dem 4. September in die sagenumwobenen Tiefen des alten Roms.

Im Mittelpunkt steht ein uraltes Geheimnis, das tief in den vergessenen Katakomben unter der Ewigen Stadt verborgen liegt. Indiana Jones muss sich diesmal einem gefährlichen Kult stellen, der die mystische Geschichte der sogenannten Nephilim-Giganten aufdecken und für seine eigenen finsteren Zwecke nutzen will. Rätselhafte Konstruktionen römischer Kaiser, tödliche Fallen und ein Netz aus Intrigen fordern dabei nicht nur Indys Verstand, sondern auch seine körperlichen Fähigkeiten.

Wie gewohnt bietet das DLC-Abenteuer eine Mischung aus spannenden Entdeckungen, cineastischem Storytelling, cleveren Rätseln und packenden Actionsequenzen – alles eingebettet in eine atmosphärisch dichte Darstellung der historischen Kulisse Roms. Spieler, die bereits das Hauptspiel The Great Circle erlebt haben, dürfen sich auf neue Herausforderungen, frische Schauplätze und ein tieferes Eintauchen in die mythologische Seite der Spielwelt freuen.

The Order of Giants erscheint am 4. September 2025 für Xbox Series X|S, PS5 und PC und ist sowohl als Teil des Season Pass als auch separat erhältlich.