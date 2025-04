Indiana Jones und der Große Kreis: Phil Spencer deutet weitere Projekte an

Im Interview mit Variety zeigt sich Head of Microsoft Gaming Phil Spencer äußerst zufrieden mit dem Erfolg des im Dezember veröffentlichten Abenteuerspiels Indiana Jones und Der Große Kreis.

Bezüglich möglicher weiterer Ableger oder Projekte verweist Spencer auf das Potenzial der Marke und lobt zudem Entwickler MachineGames, der sich trotz Gegenwind für ein First-Person-Konzept entschied und damit goldrichtig lag:

„Ich möchte sagen, dass wir mit ‚Indy‘, den Spielern und der Resonanz wirklich zufrieden sind. Wir sind der Meinung, dass die Reihe noch Leben hat, und dabei möchte ich es belassen. Wir bringen das Spiel bald für PlayStation auf den Markt. Ich denke, das wird ein cooler Moment sein.“

„Ich war wirklich inspiriert von MachineGames, die das geistige Eigentum von jemand anderem genommen haben und etwas so Einzigartiges geschaffen haben, und ich bin begeistert, was dieses Team als nächstes tun kann, so Spencer. Bestimmte Leute haben sie wegen der First-Person- und Third-Person-Perspektive unter Druck gesetzt. Und ich denke, wenn man es einmal gespielt hat, erkennt man, dass man Indy ist. Aber in Zukunft möchte ich den Teams auch die Möglichkeit geben, ihre eigenen Spiele und ihre eigenen Franchises zu entwickeln. Wir haben viel Raum, um auch neue Geschichten zu erzählen. Und ich möchte sicherstellen, dass das eine Option für uns ist.“