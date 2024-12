Indiana Jones und der Große Kreis: Platz drei in den Steam-Verkaufscharts

Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Indiana Jones und der Große Kreis schnappt sich in Kalenderwoche 50 den dritten Platz der Steam-Verkaufscharts.

Direkt nach dem Start am 9. Dezember konnte Indiana Jones und der Große Kreis trotz Game Pass-Integrierung auf Steam den Höchststand von knapp über 12.000 gleichzeitig aktiven Spieler erreichen.

Und auch in Sachen Verkäufen auf Steam sieht es nicht schlecht aus, wie eine von SteamDB veröffentlichte Grafik zu den Verkäufen der 50. Kalenderwoche (3. Bis 10. Dezember 2024) offenbart.

Indiana Jones und der Große Kreis ist das drittmeistverkaufte Spiel der Woche und muss sich nur dem am 6. Dezember in die Early Access-Phase gestarteten Action-Rollenspiel Path of Exile 2 sowie dem Steam Deck geschlagen geben.

SteamTopSellers der Woche vom 3. Dezember – 10. Dezember 2024 (kein F2P)

Path of Exile 2 Steam Deck Indiana Jones and the Great Circle Euro Truck Simulator 2 Call of Duty®: Black Ops 6 Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 4 EA SPORTS FC 25 Call of Duty STALKER 2 Heart of Chornobyl