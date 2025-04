Indiana Jones und der Große Kreis: PlayStation 5-Version übertrifft Xbox und PC im Verkauf

Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Obwohl Indiana Jones und der Große Kreis bereits im Dezember 2024 für Xbox Series X/S und PC erschien, übertrifft die im April 2025 veröffentlichte PlayStation 5-Version die Verkaufszahlen der anderen Plattformen.

Das geht aus Schätzungen der Verkaufsdaten hervor, die von Alinea Analytics zusammengestellt wurden. Demnach verkauft sich der MachineGames-Titel auf der PlayStation 5 besser als auf Steam und der Xbox, wo er Monate zuvor veröffentlicht wurde.

Wie Alinea berichtet, wurde Indiana Jones and the Great Circle in den ersten sechs Tagen nach dem Release auf der PlayStation 5 rund 117.200 Mal verkauft (Stand: 23. April 2025). Zum Vergleich: Auf Steam kam das Spiel bis zum 14. Dezember 2024 auf 91.200 Verkäufe – ein Zuwachs von 28 %.

Insgesamt wird geschätzt, dass sich die Steam-Version bisher etwa 310.000 Mal verkauft hat. Es wird erwartet, dass die Verkaufszahlen auf der PlayStation 5 übertreffen dies deutlich übertreffen werden. Vermutlich hätte sich die PS5-Version sogar noch schneller verkauft, wäre sie zeitgleich mit den anderen Plattformen im Dezember erschienen.

Laut weiteren Berichten belegte das Spiel schon im Vorfeld Spitzenplätze in den Vorbestellungscharts des PlayStation Stores in mehreren Regionen, darunter die USA, Kanada und verschiedene europäische Länder, wie auch wir berichtet haben. ​

Diese Entwicklung unterstreicht den Erfolg von Microsofts Strategie, Xbox-Titel auch auf anderen Plattformen anzubieten. Bereits zuvor erzielte Sea of Thieves auf der PS5 beachtliche Verkaufszahlen. Phil Spencer, Leiter der Xbox-Sparte, betonte, dass dieser plattformübergreifende Ansatz darauf abzielt, die Reichweite der Spiele zu erhöhen und neue Einnahmequellen zu erschließen. ​

Mit über vier Millionen Spielern auf Xbox und PC vor dem PS5-Release zeigt sich das große Interesse an Indiana Jones und der Große Kreis. Die beeindruckenden Verkaufszahlen der PS5-Version bestätigen, dass die Entscheidung, das Spiel auch auf Sonys Konsole zu veröffentlichen, ein voller Erfolg war, die neue Projekte im Indiana Jones-Universum finanzieren könnten.