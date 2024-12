Indiana Jones und der Große Kreis: So geht Cross-Save

Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Indiana Jones und der Große Kreis ist in der Premium-Edition bereits erhältlich, um euch das Wochenende zu versüßen. Die Fachpresse hat durchweg hohe Wertungen verteilt und auch von uns hat Indiana Jones und der Große Kreis im Test einen Gold-Award bekommen.

Nun wurde bekannt, dass die Steam-Version von Indiana Jones und der Große Kreis vormacht, wie man Cross-Save richtig umsetzt. So können PC-Spieler in der Steam-Version des Abenteuers folgende Optionen anwählen: Cloud-Cross-Saves zwischen Xbox, Windows und Steam.

Es ist also vollkommen egal, ob ihr Indiana Jones und der Große Kreis am PC anfangt, dann an der Xbox-Version weiterspielt und beispielsweise auf eine Windows-Version auf der Arbeit ausweichen müsst, der Spielstand wird über die Cloud immer synchronisiert.