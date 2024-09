Indiana Jones und der Große Kreis: Spiritueller Nachfolger zu Fate of Atlantis

Laut Lucasfilm Games Executive Producer Craig Derrick ist Indiana Jones und der Große Kreis als spiritueller Nachfolger zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis konzipiert.

Das von MachineGames entwickelte Indiana Jones und der Große Kreis legt seinen Schwerpunkt auf Gameplay mit Köpfchen statt auf pure Action.

In einem Interview auf der offiziellen Lucasfilm-Website veranschaulicht Lucasfilm Games Executive Producer Craig Derrick diesen Ansatz und bezeichnet das Spiel dazu als spirituellen Nachfolger des klassischen Point-and-Click-Adventures Indiana Jones and the Fate of Atlantis aus dem Jahr 1992:

„Vom Aufdecken und Untersuchen des zentralen Geheimnisses der Geschichte bis hin zum Bewältigen einzigartiger Situationen auf dem Weg und dem Überlisten von Fallen, die die Geheimnisse der Welt verborgen halten sollen.“ „Wir wollten, dass der Spieler in erster Linie seinen Verstand und nicht seine Muskeln einsetzt, obwohl es auch viel Spaß macht, die Bösewichte zu verprügeln. In vielerlei Hinsicht haben wir uns dieses Spiel als einen geistigen Nachfolger von Indiana Jones and the Fate of Atlantis und anderen klassischen Abenteuerspielen vorgestellt.“ „Es geht ums Denken, Entdecken, Aufspüren von Hinweisen und manchmal auch um ein bisschen Glück, um die verschiedenen Fallen, Gräber und Bedrohungen zu überwinden – und das alles, während man das überdrehte Samstagsmatinee-Gefühl einfängt, das ein Indiana-Jones-Abenteuer ausmacht.“

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X|S und PC. Eine Version für PlayStation 5 folgt im Frühjahr 2025.