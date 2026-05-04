Indiana Jones und der Große Kreis: Stabile 30 FPS auf Switch 2 bestätigt

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Image: Bethesda Softworks

Indiana Jones auf Switch 2: 30 FPS bestätigt – Details zur Technik enthüllt.

Für die Switch-2-Version von Indiana Jones und der Große Kreis wurde eine stabile Performance bestätigt, die laut Entwickler konsequent bei 30 Bildern pro Sekunde gehalten wird und damit eine gleichmäßige Spielerfahrung sicherstellen soll.

Creative Director Axel Torvenius von MachineGames erklärte, dass das Spiel im Docked-Modus mit 1080p und im Handheld-Modus mit 720p läuft. Dabei kommt eine dynamische native Auflösung zum Einsatz, die je nach Spielsituation angepasst wird.

In vielen Szenen erreicht das Spiel die Zielauflösung ohne zusätzliche Upscaling-Technologien. Erst wenn die Performance stabilisiert werden muss, wird DLSS genutzt, um das Bild wieder auf 1080p im Docked- oder 720p im Handheld-Modus hochzuskalieren.

Die technische Umsetzung zielt damit klar auf konstante Frameraten ab, während gleichzeitig eine möglichst hohe Bildqualität erhalten bleiben soll.

Quelle
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32 Kommentare Added

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  1. FaMe 166065 XP First Star Gold | 04.05.2026 - 10:02 Uhr

    Mit der Switch 2 hat Nintendo bezüglich der Auswahl an Spielen wieder eine attraktive Konsole.

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    • Hattori Hanzo 41445 XP Hooligan Krauler | 04.05.2026 - 10:14 Uhr
      Antwort auf FaMe

      Findest du? Gerade als Switch 1, PS5 und XBX Owner finde ich die Auswahl an Titeln welche aktuell auf der Switch 2 zur Verfügung stehen eher lau. Klar habe ich mich über das Zelda Upgrade gefreut, aber sonst – Metroid, Bananza, MK World und Pokopia, was noch…?

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      • dancingdragon75 216035 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.05.2026 - 11:41 Uhr
        Antwort auf Hattori Hanzo

        na du kannst das derzeitige Angebot ja nicht vergleichen mit dem der Switch 1.
        wieviele waren denn im selben Zeitraum nach Erscheinung zu haben ?
        gib dem ganzen Zeit..

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      • FaMe 166065 XP First Star Gold | 04.05.2026 - 12:25 Uhr
        Antwort auf Hattori Hanzo

        Ich meint damit die ganzen Ports. Also Pragmata, Indianer Jones, Resident Evil Requiem etc. In dieser Hinsicht erscheinen mehr Titel. Zumindest habe ich tatsächlich den Eindruck. Gut, der Release ist oft versetzt. Bei den Exklusiv – Titeln bin ich auch deiner Meinung. Da ist es eher mau bei Nintendo.

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  3. AnCaptain4u 264655 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.05.2026 - 10:44 Uhr

    Ich bin immer noch sehr irritiert bei dem Port.
    Das Game soll vollständig auf der Speicherkarte sein, während man bei Xbox und PlayStation nur lächerliche 20 GB auf die Disk gepresst hat.

    Bin gespannt wie gut es auf der Switch 2 zum Release laufen wird und ob das Game entsprechend Anklang finden wird, dass sich der Port auch wirtschaftlich lohnt.

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  6. I Legend l 34435 XP Bobby Car Geisterfahrer | 04.05.2026 - 12:05 Uhr

    Eins der besten Exklusivspiele, die Microsoft jemals veröffentlicht hat. Das war großes Kino, technisch spektakulär, spannend erzählt und es fühlte sich wie die alten Indiana Jones Filme an.

    Ich frage mich manchmal, wie das Spiel ohne Sammelkrams geworden wäre. Hätte davon profitieren können (in eine Uncharted Richtung), aber hat auch so Spaß gemacht. Wobei es sich manchmal nach „Arbeit“ angefühlt hat, die 100% zu kriegen und das ist immer ein Zeichen dafür, dass da noch mehr möglich gewesen wäre.

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  7. DrFreaK666 261490 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.05.2026 - 12:07 Uhr

    30FPS vs 60FPS auf allen anderen Konsolen.
    Und wieso ist DLSS nur manchmal aktiviert? Macht für mich wenig Sinn

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  8. Mech77 111135 XP Scorpio King Rang 1 | 04.05.2026 - 12:28 Uhr

    Immer wieder interessant, was aus der schwachen Hardware aus den Ports dennoch so rausgeholt wird.

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