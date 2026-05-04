Indiana Jones und der Große Kreis: Stabile 30 FPS auf Switch 2 bestätigt

Für die Switch-2-Version von Indiana Jones und der Große Kreis wurde eine stabile Performance bestätigt, die laut Entwickler konsequent bei 30 Bildern pro Sekunde gehalten wird und damit eine gleichmäßige Spielerfahrung sicherstellen soll.

Creative Director Axel Torvenius von MachineGames erklärte, dass das Spiel im Docked-Modus mit 1080p und im Handheld-Modus mit 720p läuft. Dabei kommt eine dynamische native Auflösung zum Einsatz, die je nach Spielsituation angepasst wird.

In vielen Szenen erreicht das Spiel die Zielauflösung ohne zusätzliche Upscaling-Technologien. Erst wenn die Performance stabilisiert werden muss, wird DLSS genutzt, um das Bild wieder auf 1080p im Docked- oder 720p im Handheld-Modus hochzuskalieren.

Die technische Umsetzung zielt damit klar auf konstante Frameraten ab, während gleichzeitig eine möglichst hohe Bildqualität erhalten bleiben soll.