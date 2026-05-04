Indiana Jones und der Große Kreis: Stabile 30 FPS auf Switch 2 bestätigt

Für die Switch-2-Version von Indiana Jones und der Große Kreis wurde eine stabile Performance bestätigt, die laut Entwickler konsequent bei 30 Bildern pro Sekunde gehalten wird und damit eine gleichmäßige Spielerfahrung sicherstellen soll.
Creative Director Axel Torvenius von MachineGames erklärte, dass das Spiel im Docked-Modus mit 1080p und im Handheld-Modus mit 720p läuft. Dabei kommt eine dynamische native Auflösung zum Einsatz, die je nach Spielsituation angepasst wird.
In vielen Szenen erreicht das Spiel die Zielauflösung ohne zusätzliche Upscaling-Technologien. Erst wenn die Performance stabilisiert werden muss, wird DLSS genutzt, um das Bild wieder auf 1080p im Docked- oder 720p im Handheld-Modus hochzuskalieren.
Die technische Umsetzung zielt damit klar auf konstante Frameraten ab, während gleichzeitig eine möglichst hohe Bildqualität erhalten bleiben soll.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mit der Switch 2 hat Nintendo bezüglich der Auswahl an Spielen wieder eine attraktive Konsole.
Findest du? Gerade als Switch 1, PS5 und XBX Owner finde ich die Auswahl an Titeln welche aktuell auf der Switch 2 zur Verfügung stehen eher lau. Klar habe ich mich über das Zelda Upgrade gefreut, aber sonst – Metroid, Bananza, MK World und Pokopia, was noch…?
na du kannst das derzeitige Angebot ja nicht vergleichen mit dem der Switch 1.
wieviele waren denn im selben Zeitraum nach Erscheinung zu haben ?
gib dem ganzen Zeit..
Ich meint damit die ganzen Ports. Also Pragmata, Indianer Jones, Resident Evil Requiem etc. In dieser Hinsicht erscheinen mehr Titel. Zumindest habe ich tatsächlich den Eindruck. Gut, der Release ist oft versetzt. Bei den Exklusiv – Titeln bin ich auch deiner Meinung. Da ist es eher mau bei Nintendo.
Bei Indy habe ich auch noch einen zweiten Durchgang samt DLC vor mir.
Ich bin immer noch sehr irritiert bei dem Port.
Das Game soll vollständig auf der Speicherkarte sein, während man bei Xbox und PlayStation nur lächerliche 20 GB auf die Disk gepresst hat.
Bin gespannt wie gut es auf der Switch 2 zum Release laufen wird und ob das Game entsprechend Anklang finden wird, dass sich der Port auch wirtschaftlich lohnt.
Top Game hab ich durch ist zu empfehlen 😃
Das Spiel ist wirklich super und kann ich nur jedem empfehlen. 😉
Eins der besten Exklusivspiele, die Microsoft jemals veröffentlicht hat. Das war großes Kino, technisch spektakulär, spannend erzählt und es fühlte sich wie die alten Indiana Jones Filme an.
Ich frage mich manchmal, wie das Spiel ohne Sammelkrams geworden wäre. Hätte davon profitieren können (in eine Uncharted Richtung), aber hat auch so Spaß gemacht. Wobei es sich manchmal nach „Arbeit“ angefühlt hat, die 100% zu kriegen und das ist immer ein Zeichen dafür, dass da noch mehr möglich gewesen wäre.
30FPS vs 60FPS auf allen anderen Konsolen.
Und wieso ist DLSS nur manchmal aktiviert? Macht für mich wenig Sinn
Immer wieder interessant, was aus der schwachen Hardware aus den Ports dennoch so rausgeholt wird.
Das ist schön für Nintendo-Fans, die keine andere Konsole haben.
Endlich mal ein weiteres starkes Spiel für die Switch