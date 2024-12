Indiana Jones und der Große Kreis: Über 12.000 gleichzeitige Spieler zum Launch auf Steam

Gestern fand die weltweite Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis auf Xbox Series X|S, PC und im Game Pass statt.

Auf Steam wurden zum Launch am Montag 12.138 gleichzeitige Spieler gemessen, wie man SteamDB entnehmen kann.

Zum Vergleich mit früheren Titeln des Entwicklers MachineGames: Für Wolfenstein: The New Colossus lag die Anzahl der gleichzeitigen Spieler bei 11.986. 6.582 waren es bei Wolfenstein: The Youngblood. Nur Wolfenstein 2: The New Colossus übertrifft Indiana Jones mit 16.141 gleichzeitigen Spielern.

Was man auch nicht vergessen darf: Viele haben Indiana Jones und der Große Kreis mit dem Kauf der Collector’s Edition oder der Premium Edition bereits am 6. Dezember gespielt. Das Adventure ist zudem auf Xbox und dem PC im Game Pass inkludiert. Es dürfte zudem auch als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegen.